Prieskum: Markíza, Expres a Nový Čas sú naďalej najpopulárnejšie médiá

Bratislava 11. novembra (TASR) - Denník Nový Čas, týždenník Plus 7 dní, dvojtýždenník TV Max, mesačník Doma v záhrade, Rádio Expres a televízia Markíza patrili v druhom a treťom kvartáli 2024 medzi najpreferovanejšie slovenské médiá. Vyplýva to z výsledkov národného prieskumu spotreby, médií a životného štýlu Market & Media & Lifestyle, ktorý realizuje spoločnosť Median SK. TASR ich poskytla zástupkyňa spoločnosti Linda Kleinertová. Zber dát sa uskutočnil od 1. apríla do 15. septembra 2024 na vzorke 4046 respondentov.



Celková čítanosť celoštátnych denníkov dosiahla hodnotu 22,8 percenta opýtaných - pri metodike "čítal posledné vydanie". Pri metodike "čítal posledných 14 dní" dosiahla čítanosť hodnotu 43,6 percenta. Prvú pozíciu si udržal Nový Čas s 9,4 percenta. Nasledujú denníky Šport a Pravda (oba po 5 percent) a denník Plus jeden deň (4,8 percenta). Denník Sme mal čítanosť 4,6 percenta, Hospodárske noviny 3,4 percenta a Denník N 2,8 percenta.



Posledné vydanie týždenníka si aspoň prelistovalo 26,9 percenta opýtaných. Najčítanejším bol týždenník Plus 7 dní (6,1 percenta). Týždenník Život mal 4,2 percenta čítanosti, Eurotelevízia mala 3,7 a Rytmus života 2,8 percenta. Nasledujú týždenníky Nový čas pre ženy (2,7 percenta), Šarm a Chvíľka pre teba (oba po 2,5 percenta). Sieť týždenníkov Regionálne noviny (RegionPRESS) dosiahla 6,6 percenta a sieť Petit Press MY noviny 3,3 percenta.



Čítanosť pri dvojtýždenníkoch predstavuje 11,5 percenta populácie vo veku od 14 do 79 rokov. Najčítanejším bol TV Max (4,5 percenta). Nasleduje Relax s 2,8 percenta, Tele plus s dvoma percentami, 100+1 s 1,6 percenta, Žena a život s 0,6 percenta a Môj okamih šťastia s čítanosťou 0,5 percenta. Sieť titulov ECHO Dvojtýždenníky má čítanosť 2,3 percenta.



Celková čítanosť mesačníkov bola v sledovanom období na úrovni 38,9 percenta. Najviac (5,7 percenta) mal časopis Doma v záhrade. Nasleduje Záhradkár s 5,1 percenta, Emma (4,7 percenta), Nový Čas krížovky a Futbal magazín (oba po 4,4 percenta) a Napínavé krížovky spolu s časopisom Zdravie mali čítanosť na úrovni 4,3 percenta.



Celková počúvanosť rádií v parametri "počúval včera" predstavovala 52,5 percenta populácie. Prvú pozíciu si udržalo Rádio Expres s 15,2 percenta. Nasledujú Rádio Slovensko (12,2 percenta) a Fun rádio (9,7 percenta). Rádio Európa 2 dosiahlo 9,2 percent, Rádio Vlna 7,9 percenta. Rádio Melody si zaplo 5,8 percenta a Rádio Regina 4,2 percenta respondentov.



Celková počúvanosť rádií v parametri "počúval posledný týždeň" predstavuje 89 percent. Prvé miesto obsadilo opäť Rádio Expres (35 percent), nasleduje Fun rádio (24,2 percenta) a Rádio Slovensko (23,6 percenta). Rádio Európa 2 počúva aspoň raz za týždeň 21,8 percenta, Rádio Vlna 18,7 percenta a Rádio Melody 13,8 percenta. Na siedmej priečke skončilo Rádio Regina s 8,1 percenta.



Sledovanosť všetkých televízií podľa parametru "sledovali včera" dosahovala 74,3 percenta, čo predstavuje viac ako 3,2 milióna divákov. Najsledovanejšou bola TV Markíza s 32,2 percenta, druhá TV Joj zaznamenala 24,7 percenta a tretia verejnoprávna Jednotka dosiahla sledovanosť na úrovni 20,8 percenta.