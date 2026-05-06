Prieskum: Matka je v živote detí aj mladých ľudí kráľovnou dôvery
U 17-ročných mladých ľudí dosiahla miera dôvery voči matke 92,4 percenta. Pre porovnanie, dôvera voči otcom je v každom kraji približne o desať percent nižšia.
Autor TASR
Bratislava 6. mája (TASR) - Matka je v živote detí aj mladých ľudí absolútnou „kráľovnou dôvery“. Vyplýva to z výsledkov prieskumov Úradu komisára pre deti, ktoré preukázali stabilitu vo vnímaní matky ako hlavnej opory, a to bez ohľadu na vek dieťaťa. Pri príležitosti blížiaceho sa Dňa matiek úrad pripomína, že úloha matky je základným pilierom v živote každého dieťaťa.
U 17-ročných mladých ľudí dosiahla miera dôvery voči matke 92,4 percenta. Pre porovnanie, dôvera voči otcom je v každom kraji približne o desať percent nižšia. „Dokonca v Trenčianskom kraji deklarujú mladí ľudia vyššiu dôveru voči svojim priateľom (až 92 percent) než voči otcom (82,3 percenta),“ podotýka úrad.
Mladí ľudia sa podľa výsledkov prieskumov pozerajú na otcov optikou ekonomického zabezpečenia a ekonomická situácia rodiny má priamu koreláciu s dôverou voči otcom. Čím horšie sa rodina má, tým menej dôverujú mladí ľudia svojim otcom. Dôveru voči mame však ekonomická situácia rodiny neovplyvňuje. „Mama zostáva v očiach mladých ľudí prístavom dôvery, bez ohľadu na materiálne zabezpečenie,“ konštatuje úrad.
Aj 13-ročné deti v prieskumoch uviedli, že najbezpečnejšie sa cítia s mamou (96 percent), za najdôležitejšiu osobu označilo mamu 98 percent z nich.
Komisár pre deti Jozef Mikloško zároveň zaželal všetkým mamám, aby vo svojom poslaní nachádzali dostatok vnútorného pokoja a radosti. Byť mamou je podľa neho nepretržitá služba láske, ktorá nemá pracovný čas ani dovolenku. Pripomenul, že kvalita vzťahu medzi matkou a dieťaťom nie je len otázkou rodinného šťastia, ale jedným zo základných predpokladov pre napĺňanie práv dieťaťa na zdravý psychický, emočný a sociálny vývoj.
Dáta získal úrad počas niekoľkých mesiacov od detí zo základných škôl (13-roční respondenti) a od viac ako 10.000 mladých ľudí (17-roční respondenti).
