PRIESKUM: Slováci považujú za jeden z veľkých problémov zdravotníctvo

Na snímke Slovenský klimatický štrajk na Námestí slobody v Bratislave 22. októbra 2021, foto z archívu. Foto: TASR – Jaroslav Novák

Bratislava 31. októbra (TASR) – Slováci vo veku 16 až 35 rokov považujú za najväčšie problémy krajiny zdravotníctvo a korupciu. Ďalšími problematickými oblasťami sú pre nich školstvo, politická kultúra alebo životná úroveň. Vyplýva to z online prieskumu spoločnosti Median SK v spolupráci s Kanceláriou prezidenta SR. O jeho výsledkoch TASR informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.Za najmenej problematické oblasti považujú mladí Slováci zahranično-politickú situáciu, migráciu, drogy alebo kriminalitu. Extrémne alebo veľké obavy z dosahov klimatickej zmeny potvrdilo 39 percent opýtaných.Z prieskumu vyplýva, že ďalších viac ako 40 percent deklaruje mierne obavy a len približne 15 percent deklaruje malé alebo žiadne obavy.uvádza Median SK. Vôbec sa neobávajú častejšie muži, ľudia s maturitným vzdelaním alebo obyvatelia Banskobystrického kraja.Opýtaní si tiež myslia, že ľudstvo zlyhalo v starostlivosti o planétu. Myslí si to viac ako 70 percent z nich. Približne polovica zastáva názor, že z dôvodu klimatickej zmeny budú ich životy horšie ako ich rodičov, respektíve, že budúcnosť je hrozivá.Viac ako polovica opýtaných sa prikláňa k názoru, že politici v oblasti zmien klímy zradili budúce generácie. Viac ako 57 percent si myslí, že politici klamú o tom, čo robia pre klímu. Dve tretiny mladých Slovákov považujú počínanie politikov v oblasti klimatickej zmeny za sklamanie.Vedome sa snaží recyklovať odpad viac ako 86 percent opýtaných. V prípade šetrenia vodou a elektrickou energiou má snahu šetriť energie takmer 73 percent mladých.Prieskum sa realizoval od 18. do 22. októbra na vzorke 1001 respondentov.