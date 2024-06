Prieskum: Mladí veria EÚ viac než vláde, ale voliť bolo málo z nich

Bratislava 11. júna (TASR) - Mladí Slováci veria Európskej únii (EÚ) viac než vláde, ale na voľby ich chodí zatiaľ veľmi málo. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre Radu mládeže Slovenska. Ukázal tiež, že viac ako polovica mladých ľudí vo veku 15 až 29 rokov nemá dostatok informácií o EÚ. Následkom tejto neinformovanosti je aj laxný prístup k voľbám do europarlamentu. TASR o tom informoval delegát Európskeho dialógu s mládežou Marco Németh.



Z prieskumu vyplýva, že 65 percent mladých ľudí vo veku 15 až 29 rokov dôveruje EÚ. Toto číslo je významne vyššie v porovnaní s dôverou mladých ľudí vo vládu SR a Národnú radu SR, ktorým dôveruje len 35 percent opýtaných. Európska únia sa umiestnila na podobnej úrovni dôvery ako NATO a polícia, prekonáva aj prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, ktorá má dôveru 60 percent mladých ľudí.



"Výsledky výskumu jasne ukazujú, že mladí ľudia majú k EÚ pozitívny vzťah a prejavujú vyššiu dôveru v EÚ než vo väčšinu domácich inštitúcií. Teraz je na nás, aby sme im poskytli dostatok informácií a motivovali ich k aktívnejšej účasti na rozhodovacích procesoch," uviedol riaditeľ kancelárie Rady mládeže Slovenska Juraj Lizák.



Rada mládeže Slovenska na základe výsledkov prieskumu v rámci Európskeho dialógu s mládežou zorganizovala turné po slovenských školách. Cieľom bolo viesť apolitické diskusie s prvovoličmi o dôležitosti členstva v EÚ a o potrebe aktívnejšej účasti mladých ľudí na európskych voľbách. "Naše nedávne turné po školách poukázalo na zvýšený záujem študentov o európske záležitosti. Je kľúčové, aby sme mladých ľudí neustále informovali a zapájali do procesov, ktoré formujú našu spoločnú budúcnosť," uzavrel Németh.