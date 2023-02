Prieskum: MNO zhromaždili v decembri pre Ukrajinu 1187 ton pomoci

Bratislava 17. februára (TASR) - Objem humanitárnej pomoci zaslanej Ukrajine dosahoval v novembri minulého roka 327 ton a v decembri až 1187 ton, ktoré nazbierali mimovládne neziskové organizácie (MNO). Od februára do konca roka vyzbierali dobrovoľníci celkovo 11.122,24 tony humanitárnej pomoci. Vyplýva to z prieskumu Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, ktorý mapoval prínos MNO v čase riešenia krízy spôsobenej vojnou na Ukrajine. A to najmä v oblastiach humanitárnej pomoci, dobrovoľníckej činnosti, integrácie a finančných zbierok.



"Rovnaký decembrový nárast evidujeme aj v prípade materiálnej pomoci, teda šatstva, diek, hygienických pomôcok a podobne," poukázal splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač. Doplnil, že ku koncu roka nahromadili MNO konkrétne 840,40 tony materiálnej pomoci, čo podľa Vagača predstavuje nárast o viac ako 400 percent. Dôvodom je aj príchod zimy, na ktorú ľudia zareagovali.



Do prieskumu sa zapojilo 104 mimovládnych neziskových organizácií, ktoré v monitorovacom období vyzbierali celkovo 3.134,42 tony materiálnej pomoci, 16.762.338,80 eura a 7.490,81 tony potravín. Súčasťou zaslanej pomoci bol aj zdravotnícky materiál, ktorý mal objem 400,06 tony.



Vlani, teda od februára až do konca roka, odpracovali podľa Vagača dobrovoľníci celkovo 424.013 osobohodín. "A to teraz hovorím nielen o hranici, ale aj o tom, akým spôsobom sa ľudia zapojili do tejto pomoci," doplnil. Najviac dobrovoľníkov pomáhalo pri riešení krízy spôsobenej vojnou na Ukrajine od februára do konca mája. Išlo konkrétne o 11.324 ľudí.



Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti chce spracované a vyhodnotené dáta predložiť dočasne poverenému predsedovi vlády SR Eduardovi Hegerovi (OĽANO). Dáta by mali zároveň slúžiť aj na lepšie nastavenie finančného rámca a pôdorysu oprávnených činností pre program EÚ CARE, ktorý umožní MNO refinancovať náklady činnosti a poskytnuté služby, ako aj náklady na dobrovoľníkov.