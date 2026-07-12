< sekcia Slovensko
IDETE NA DOVOLENKU? Odborníčka radí, na čo si dať pozor
Viac ako polovica dovolenkárov smerujúcich do zahraničia si plánuje uzatvoriť jednorazové poistenie a približne tretina má celoročnú poistku.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 12. júla (TASR) - Na letnú dovolenku sa tento rok chystá viac ako polovica Slovákov, pričom priemerný dovolenkový účet dosahuje viac ako 1600 eur. Časť dovolenkárov však vôbec neuvažuje nad cestovným poistením alebo ešte nevie, či si ho pred cestou vybaví. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre spoločnosť Partners realizovala agentúra Focus.
Viac ako polovica dovolenkárov smerujúcich do zahraničia si plánuje uzatvoriť jednorazové poistenie a približne tretina má celoročnú poistku. Zároveň však platí, že takmer každý desiaty dovolenkár do zahraničia sa poistiť neplánuje.
„Ľudia si často povedia, že idú len na pár dní, len do Chorvátska, len do Talianska alebo len na bežnú rodinnú dovolenku. Ale úraz, choroba alebo škoda sa nepýtajú, či ste išli na luxusný zájazd alebo na lacnejší pobyt. Dobré cestovné poistenie nie je formalita. Je to súčasť zodpovednej dovolenkovej prípravy,“ vysvetlila odborníčka na osobné financie zo spoločnosti Partners Ivana Paráková.
Za základ kvalitného poistenia odborníčka považuje dostatočne vysoké limity na krytie liečebných nákladov, ktoré by sa v Európe mali pohybovať minimálne v stovkách tisíc eur, mimo nej ešte viac. Dovolenkári by nemali podceňovať ani poistenie zodpovednosti za škodu, ktoré chráni pred finančnými následkami v prípade, že neúmyselne poškodia hotelové vybavenie alebo spôsobia úraz inej osobe.
Mnohí cestujúci sa spoliehajú na poistenie k platobnej karte. „Poistenie ku karte nie je automaticky zlé. Zlé je, keď sa naň človek spolieha bez toho, aby si prečítal podmienky. Nestačí vedieť, že nejaké poistenie mám. Treba vedieť, či platí tam, kam idem, či kryje aj deti, batožinu, zodpovednosť za škodu, storno a aktivity, ktoré budem na dovolenke robiť,“ priblížila Paráková.
Pozor si treba dať aj na krytie voľnočasových aktivít na mieste dovolenky. Športy ako potápanie, jazda na vodnom skútri, surfing či vysokohorská turistika totiž nemusia byť súčasťou základného balíka. „Dobrá poistka má zodpovedať tomu, kam idem, s kým idem, na ako dlho idem a čo tam budem robiť. To sú štyri jednoduché otázky, ktoré by si mal položiť každý ešte pred odchodom,“ zdôraznila Paráková s tým, že v prípade poistnej udalosti je nutné okamžite kontaktovať asistenčnú službu a odložiť si všetky lekárske správy a doklady.
Viac ako polovica dovolenkárov smerujúcich do zahraničia si plánuje uzatvoriť jednorazové poistenie a približne tretina má celoročnú poistku. Zároveň však platí, že takmer každý desiaty dovolenkár do zahraničia sa poistiť neplánuje.
„Ľudia si často povedia, že idú len na pár dní, len do Chorvátska, len do Talianska alebo len na bežnú rodinnú dovolenku. Ale úraz, choroba alebo škoda sa nepýtajú, či ste išli na luxusný zájazd alebo na lacnejší pobyt. Dobré cestovné poistenie nie je formalita. Je to súčasť zodpovednej dovolenkovej prípravy,“ vysvetlila odborníčka na osobné financie zo spoločnosti Partners Ivana Paráková.
Za základ kvalitného poistenia odborníčka považuje dostatočne vysoké limity na krytie liečebných nákladov, ktoré by sa v Európe mali pohybovať minimálne v stovkách tisíc eur, mimo nej ešte viac. Dovolenkári by nemali podceňovať ani poistenie zodpovednosti za škodu, ktoré chráni pred finančnými následkami v prípade, že neúmyselne poškodia hotelové vybavenie alebo spôsobia úraz inej osobe.
Mnohí cestujúci sa spoliehajú na poistenie k platobnej karte. „Poistenie ku karte nie je automaticky zlé. Zlé je, keď sa naň človek spolieha bez toho, aby si prečítal podmienky. Nestačí vedieť, že nejaké poistenie mám. Treba vedieť, či platí tam, kam idem, či kryje aj deti, batožinu, zodpovednosť za škodu, storno a aktivity, ktoré budem na dovolenke robiť,“ priblížila Paráková.
Pozor si treba dať aj na krytie voľnočasových aktivít na mieste dovolenky. Športy ako potápanie, jazda na vodnom skútri, surfing či vysokohorská turistika totiž nemusia byť súčasťou základného balíka. „Dobrá poistka má zodpovedať tomu, kam idem, s kým idem, na ako dlho idem a čo tam budem robiť. To sú štyri jednoduché otázky, ktoré by si mal položiť každý ešte pred odchodom,“ zdôraznila Paráková s tým, že v prípade poistnej udalosti je nutné okamžite kontaktovať asistenčnú službu a odložiť si všetky lekárske správy a doklady.