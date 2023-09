Prieskum: Na hranici problémového pitia je 14 % dospelých Slovákov

Bratislava 10. septembra (TASR) - Na hranici problémového pitia je 14 percent dospelých Slovákov. Alkohol konzumujú denne alebo niekoľkokrát do týždňa. Vyplýva to z prieskumu lekárenskej skupiny Pilulka a výskumnej agentúry Behavio. Realizovali ho na Slovensku, v Česku, Maďarsku a Rakúsku na vzorke 1000 respondentov z každej krajiny.



Denne alkohol podľa prieskumu pijú dve percentá opýtaných Slovákov. Dvanásť percent po alkohole siahne niekoľkokrát do týždňa, 26 percent niekoľkokrát do mesiaca a 37 percent občas. Dvadsaťtri percent Slovákov alkohol nekonzumuje.



Problémy niektorých ľudí s pitím odôvodnil adiktológ Rastislav Žemlička aj tým, že alkohol ponúka okamžité uspokojenie. "Žijeme rýchly a uponáhľaný život, hľadáme skratky a hlavne rýchle riešenia a okamžitý relax. Či už je to materiálne zabezpečenie, alebo uspokojenie potrieb toho druhého. A to vytvára napätie a tlak. Problémom je, že alkohol tým, že ponúka okamžité uspokojenie, až euforizujúci pocit a pokoj, napätie vie rýchlo eliminovať," skonštatoval.