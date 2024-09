Prieskum: Nadváhou trpí 19 percent detí, prevládajú sedem až osemročné

Bratislava 27. septembra (TASR) - Na Slovensku trpí nadváhou 19 percent detí. Kým v roku 2022 mali nadváhu najčastejšie žiaci vo veku 12 až 13 rokov, v súčasnosti prevládajú sedem- až osemročné deti. Vyplýva to z opakovaného prieskumu v rámci vzdelávacieho programu o zdravej výžive pre základné školy Viem, čo zjem. Na tlačovej konferencii v Bratislave o tom v piatok informovali zástupcovia realizátorov programu.



Deti bez nadváhy podľa prieskumu častejšie jedia doma pripravené raňajky. Podľa odpovedí rodičov v pracovných dňoch raňajkuje každý deň 67 percent detí, zatiaľ čo 11 percent neraňajkuje vôbec. Viac ako pätina rodičov uviedla, že dôvodom neraňajkovania ich detí je nedostatok času.



Ako uviedol Róbert Ochaba z odboru podpory zdravia a výchovy k zdraviu Úradu verejného zdravotníctva SR, okrem nedostatku pohybu je práve nesprávna výživa príčinou nadváhy u detí.



"Nezdravá výživa zahŕňa nedostatočnú frekvenciu alebo vynechávanie raňajok. Všetci vieme, že práve doobeda, keď je dieťa v škole, potrebuje najväčší príjem energie a vynechaním raňajok ten príjem pochopiteľne stráca. Nestačí vám, že sa najete večer poriadne. Príjem treba doplniť ráno a pravidelne," povedal Ochaba.



Prieskum tiež odhalil postupný nárast počtu detí so stravovacími obmedzeniami. Zatiaľ čo v roku 2017 malo stravovacie obmedzenia deväť percent detí, v roku 2024 je to 13 percent. Polovica týchto detí trpí alergiou na laktózu, 20 percent má všeobecnú potravinovú alergiu alebo histamínovú intoleranciu a desať percent má alergiu na lepok.



"Tento projekt má význam nielen pre deti, ale aj pre rodičov, lebo získavajú spätnú väzbu o tom, čo robia svojim deťom, ako ich vedú k tomu, aby raňajkovali, ako vedú deti k tomu a či vôbec im dajú desiatu a skrátka, aby tomuto fenoménu, ktorým je zdravá výživa, venovali pozornosť," doplnil Ochaba.



Prieskum stravovacích návykov školopovinných detí a ich pohybových aktivít realizovala agentúra NMS v júni 2024 na vzorke 971 respondentov, ktorými boli rodičia žiakov vo veku osem až 11 rokov.