Najakútnejším problémom je podľa Slovákov pomoc ohrozeným firmám

Bratislava 25. júna (TASR) – Až 30 percent Slovákov považuje za najakútnejší problém na riešenie pomoc ohrozeným firmám a živnostníkom. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu agentúry AKO, ktorý realizovala na vzorke 1000 respondentov. Zaoberal sa otázkou toho, akým oblastiam sa má vláda prioritne venovať po novom koronavíruse. TASR o tom informovala riaditeľka pre výskum AKO Kamila Hříchová.



Naliehavosť riešiť pomoc firmám a živnostníkom stúpa podľa výsledkov so zvyšujúcim sa vzdelaním respondentov. U vysokoškolsky vzdelaných to navrhuje až 42 percent z nich. Aj akútnosť riešenia poľnohospodárstva potravinovej sebestačnosti stúpa so zvyšujúcim sa vzdelaním opýtaných.



Ďalšou odporúčanou oblasťou na riešenie je nezamestnanosť a pracovný trh, čo uviedlo takmer 25 percent opýtaných. Treťou najnaliehavejšou oblasťou na riešenie je podľa Slovákov zdravotníctvo. Okrem obvyklých oblastí, ktoré sa vyskytujú v podobných prieskumoch, sa podľa tvorcov prieskumu tentoraz pomerne vysoko umiestnila oblasť pôdohospodárstva a potravinárstva, čo uviedlo 13 percent respondentov.



„Prekvapivým zistením je fakt, že napríklad korupciu ako naliehavú oblasť odporúčalo vláde riešiť len necelých päť percent respondentov, hoci v minulosti sa najmä v predvolebnom období táto téma vždy umiestňovala na prvom mieste," skonštatovali tvorcovia prieskumu. V súčasnej postkoronakrízovej situácii podľa ich názoru zrejme táto téma stratila u občanov na naliehavosti a je nahradená oblasťami, ktoré sa týkajú ekonomickej situácie a udržania životnej úrovne.



Najmladší ľudia vo veku od 18 do 29 rokov v porovnaní so staršími za naliehavejšie na riešenie pokladajú oblasti cestovného ruchu a gastrorezortu. Riešenie nezamestnanosti najsilnejšie požadujú ľudia v strednom veku od 40 do 49 rokov, teda až tretina z nich, kým u najmladších a najstarších je to akútne len pre 18 percent z nich.



Z prieskumu tiež vyplýva, že muži však na druhé miesto umiestnili nezamestnanosť, kým ženy zdravotníctvo. Ženy výrazne vyššie, respektíve naliehavejšie umiestňovali školstvo. Muži zase za výrazne naliehavejšiu pokladajú záchranu ekonomiky ako celku.



Výskumná vzorka kopírovala skutočnú populáciu SR v znakoch pohlavie, vek, vzdelanie, kraj, a preto sú závery v tejto správe zovšeobecniteľné na celú populáciu Slovenska. Prieskum sa uskutočnil od 10. do 15. júna.