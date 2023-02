Prieskum: Najdôveryhodnejšou národnou inštitúciou je armáda

Bratislava 25. februára (TASR) - Najdôveryhodnejšou národnou inštitúciou je armáda s podporou 51 percent ľudí. Najmenej dôveryhodnými inštitúciami sú Národná rada SR a Vláda SR so 14-percentnou dôverou. Vyplýva to z prieskumu agentúry Median SK realizovaného začiatkom roka.



Samosprávy v prieskume získali druhú najvyššiu dôveru (48 percent). Tretí bol úrad prezidentky, ktorému dôveruje 43 percent opýtaných. Nasledujú polícia (43 percent) a súdy (25 percent).



V prípade dôvery v medzinárodné inštitúcie, ktorých je Slovenská republika členom, disponuje najvyššou dôverou V4 (49 percent). Nasleduje Európska únia (47 percent), NATO (46 percent), posledná je OSN (43 percent).



Prieskum sledoval aj vnímanie veľmocí. Obyvatelia Slovenskej republiky považujú takmer identicky za hrozbu Rusko aj USA. Kým Rusko vníma ako hrozbu pre Slovensko 46 percent opýtaných, tak USA 44 percent.



Agentúra Median SK realizovala prieskum od 9. januára do 5. februára na vzorke 1004 respondentov.