Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 16. február 2026Meniny má Ida a Liana
< sekcia Slovensko

Prieskum: Najobjektívnejšie spravodajstvo mala TV Joj

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Júlia Jánošíková

Na prieskume sa zúčastnila reprezentatívna vzorka 2051 ľudí vo veku 14 až 79 rokov.

Autor TASR
Bratislava 16. februára (TASR) - Za najobjektívnejšie televízne spravodajstvo označili v období október až december respondenti prieskumu agentúry Median SK správy televízie Joj. Túto možnosť si vybralo 20,5 percenta opýtaných. K TV Markíza sa priklonilo 19,6 percenta respondentov a na treťom mieste s 18,7 percenta skončila Slovenská televízia. TASR o tom informovala Linda Kleinertová z Median SK.

„Spravodajskú TA3 spomenulo 15,8 percenta respondentov. Inú televíziu uviedlo 2,7 percenta opýtaných. Respondenti mohli určiť len jednu televíziu, pričom 22,3 percenta respondentov sa k otázke nevyjadrilo,“ uviedla Kleinertová.

Terénny zber dát realizovala agentúra v októbri až decembri. Na prieskume sa zúčastnila reprezentatívna vzorka 2051 ľudí vo veku 14 až 79 rokov.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Pondelok 16. februára

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Zima ešte nepovedala posledné slovo

ONLINE ZOH 2026: Tretí zápas SR: Švédsko - Slovensko

OTESTUJTE SA: Čo viete o olympijských hrách?