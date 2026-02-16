< sekcia Slovensko
Prieskum: Najobjektívnejšie spravodajstvo mala TV Joj
Autor TASR
Bratislava 16. februára (TASR) - Za najobjektívnejšie televízne spravodajstvo označili v období október až december respondenti prieskumu agentúry Median SK správy televízie Joj. Túto možnosť si vybralo 20,5 percenta opýtaných. K TV Markíza sa priklonilo 19,6 percenta respondentov a na treťom mieste s 18,7 percenta skončila Slovenská televízia. TASR o tom informovala Linda Kleinertová z Median SK.
„Spravodajskú TA3 spomenulo 15,8 percenta respondentov. Inú televíziu uviedlo 2,7 percenta opýtaných. Respondenti mohli určiť len jednu televíziu, pričom 22,3 percenta respondentov sa k otázke nevyjadrilo,“ uviedla Kleinertová.
Terénny zber dát realizovala agentúra v októbri až decembri. Na prieskume sa zúčastnila reprezentatívna vzorka 2051 ľudí vo veku 14 až 79 rokov.
