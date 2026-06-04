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Prieskum médií: Ktorá televízia má najobjektívnejšie spravodajstvo?

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Júlia Jánošíková

Terénny zber dát realizovala agentúra v januári až marci. Na prieskume sa zúčastnila reprezentatívna vzorka 2019 ľudí vo veku 14 až 79 rokov.

Autor TASR
Bratislava 4. júna (TASR) - Za najobjektívnejšie televízne spravodajstvo označili v období január až marec respondenti prieskumu agentúry Median SK správy televízie Joj. Túto možnosť si vybralo 20,2 percenta opýtaných. TASR o tom informovala Linda Kleinertová z Median SK.

V odpovedi na otázku „Ktorá televízia má podľa vás najobjektívnejšie spravodajstvo?“ sa k Slovenskej televízii, ktorá skončila na druhom mieste, priklonilo 19,6 percenta respondentov. Na treťom mieste s 18,7 percenta skončila televízia Markíza.

Spravodajskú TA3 spomenulo 15,4 percenta respondentov. Inú televíziu uviedlo 2,6 percenta opýtaných. Respondenti mohli určiť len jednu televíziu, pričom 23,4 percenta respondentov sa k otázke nevyjadrilo.

Terénny zber dát realizovala agentúra v januári až marci. Na prieskume sa zúčastnila reprezentatívna vzorka 2019 ľudí vo veku 14 až 79 rokov.
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