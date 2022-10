Prieskum: Najobjektívnejšie televízne spravodajstvo má opäť RTVS

Bratislava 24. októbra (TASR) - Najobjektívnejšie spravodajstvo má RTVS, následne TA3 a TV Markíza. Vyplýva to z prieskumu agentúry Median, ktorý sa konal v júli až septembri tohto roka.



V odpovedi na otázku "Ktorá televízia má podľa vás najobjektívnejšie spravodajstvo?" uviedlo 22,5 percenta respondentov RTVS (STV). Nasleduje TA3 s 20,9 percenta, TV Markíza s 18,2 percenta a TV Joj spomenulo 15,7 percenta respondentov.



Inú televíziu uviedlo 3,4 percenta. Respondenti mohli určiť len jednu televíziu, pričom 17,4 percenta respondentov sa nevyjadrilo.



"Je dôležité, aby RTVS ako verejnoprávna inštitúcia plnila funkciu spoľahlivého informačného zdroja pre verejnosť, a som rada, že sa nám to darí," uviedla v reakcii na výsledky prieskumu riaditeľka sekcie spravodajstva a publicistiky RTVS Mária Hlucháňová.



Vzorku tvorilo 2067 respondentov vo veku od 14 do 79 rokov.