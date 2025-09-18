Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 18. september 2025Meniny má Eugénia
< sekcia Slovensko

Prieskum: Najobjektívnejšie televízne spravodajstvo má Markíza

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Vzorku tvorilo 2013 respondentov vo veku 14 až 79 rokov.

Autor TASR
Bratislava 18. septembra (TASR) - Najobjektívnejšie televízne spravodajstvo má podľa verejnosti TV Markíza, nasleduje STVR. Vyplýva to z prieskumu agentúry Median SK, ktorý sa konal v mesiacoch apríl až jún 2025.

V odpovedi na otázku „Ktorá televízia má podľa vás najobjektívnejšie spravodajstvo?“ uviedlo 19,9 percenta respondentov TV Markíza, k STVR (Jednotka, Dvojka, :24 atď.) sa prikláňa 19,3 percenta respondentov. Nasledujú JOJ s 18,6 percenta a TA3 (15,9 percenta).

Inú televíziu uviedlo 4,1 percenta opýtaných. Respondenti mohli určiť len jednu televíziu, pričom 22,3 percenta z nich sa k otázke nevyjadrilo.

Vzorku tvorilo 2013 respondentov vo veku 14 až 79 rokov.
.

Neprehliadnite

BLANÁR: V EÚ nastoľujeme témy s cieľom ochrániť našu ekonomiku

ODIŠLA LEGENDA: Zomrel herec Robert Redford

VIDEO: R. Raši udelil trom osobnostiam štátnu cenu J. M. Hurbana

VIDEO: P. Pellegrini vyzdvihol potrebu zomknúť sa napriek rozdelenosti