Prieskum: Najobjektívnejšie televízne spravodajstvo má Markíza
Vzorku tvorilo 2013 respondentov vo veku 14 až 79 rokov.
Autor TASR
Bratislava 18. septembra (TASR) - Najobjektívnejšie televízne spravodajstvo má podľa verejnosti TV Markíza, nasleduje STVR. Vyplýva to z prieskumu agentúry Median SK, ktorý sa konal v mesiacoch apríl až jún 2025.
V odpovedi na otázku „Ktorá televízia má podľa vás najobjektívnejšie spravodajstvo?“ uviedlo 19,9 percenta respondentov TV Markíza, k STVR (Jednotka, Dvojka, :24 atď.) sa prikláňa 19,3 percenta respondentov. Nasledujú JOJ s 18,6 percenta a TA3 (15,9 percenta).
Inú televíziu uviedlo 4,1 percenta opýtaných. Respondenti mohli určiť len jednu televíziu, pričom 22,3 percenta z nich sa k otázke nevyjadrilo.
