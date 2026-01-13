< sekcia Slovensko
Prieskum: Najpočúvanejším rádiom bolo vlani Rádio Expres
Autor TASR
Bratislava 13. januára (TASR) - V roku 2025 bolo najpočúvanejším rádiom na Slovensku Rádio Expres. Naladilo si ho 28,8 percenta poslucháčov. Vyplýva to z výsledkov prieskumu počúvanosti Radioprojekt, ktorý realizuje spoločnosť Median SK. TASR ich poskytla zástupkyňa spoločnosti Linda Kleinertová
Druhým najpočúvanejším bolo Fun rádio s 20,8 percenta podporou poslucháčov. Nasledovalo Rádio Slovensko (19 percent). Ďalej boli Rádio Europa 2 (17,6 percenta) a Rádio Vlna (14,8 percenta). Rádio Melody malo počúvanosť 12,1 percenta a Rádio Regina zase 7,8 percenta.
Najväčší podiel na trhu patril Rádiu Expres s 20,6 percenta. Nasledovali Fun rádio (15,2 percenta) a Rádio Slovensko (15,1 percenta). Ďalej boli Rádio Europa 2 (13,1 percenta), Rádio Vlna (11,6 percenta), Rádio Melody (8,6 percenta) a Rádio Regina (3,6 percenta). Ostatné rozhlasové stanice držia podiel 12,3 percenta z trhu.
Celková počúvanosť rádií v parametri „počúvali posledný týždeň“ predstavovala v minulom roku 79,1 percenta. Ide o 3.498.000 poslucháčov vo veku 14 - 79 rokov. Každý deň počúvalo rádio viac ako 2,2 milióna ľudí (50,8 percenta populácie). V priemere každý občan SR počúval denne rádio hodinu a 35 minút.
Kontinuálny prieskum Radioprojekt realizuje Median SK od apríla 2009. Tieto zverejnené výsledky sa zbierali od 6. januára 2025 do 14. decembra 2025. Prieskum sa realizoval na vzorke 12.559 respondentov - občanov SR vo veku 14 až 79 rokov.
