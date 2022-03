Prieskum: Najpočúvanejším rádiom je stále Expres

Bratislava 24. marca (TASR) - Rádio Expres je stále najpočúvanejším rádiom na Slovensku, pustilo si ho 34,4 percenta poslucháčov. Vyplýva to z výsledkov prieskumu počúvanosti Radioprojekt, ktorý realizuje spoločnosť Median SK.



Druhým najpočúvanejším je Rádio Slovensko s 24,9-percentnou podporou poslucháčov. K počúvaniu Fun rádia ako tretej najpočúvanejšej rozhlasovej stanice v aktuálnej vlne prieskumu sa prihlásilo 23 percent respondentov. Rádio Vlna má počúvanosť 18,1 percenta a Rádio Európa 2 16,6 percenta. Nasledujú Rádio Jemné so 14,6 percenta a Rádio Regina, ktoré si naladilo 10,1 percenta poslucháčov.



Najväčší podiel na trhu patrí Rádiu Expres s 21,6 percenta, nasleduje Rádio Slovensko s hodnotou 19,3 percenta, Fun rádio dosiahlo 12,8 percenta. Rádio Európa 2 má 9,1 percenta a Rádio Vlna 8,8 percenta. Rádiu Jemné namerali 7,3 percenta a Rádiu Regina podiel 5,2 percenta. Ostatným rozhlasovým staniciam patrí 16-percentný podiel na trhu.



Celková počúvanosť rádií v parametri "počúval posledný týždeň" predstavuje 89,3 percenta, čo je 3.980.000 poslucháčov vo veku 14 až 79 rokov. Každý deň počúva rádio takmer 2,4 milióna ľudí (52,6 percenta populácie). V priemere každý občan SR počúva denne rádio hodinu a 30 minút.



Spoločnosť Median SK realizuje kontinuálny prieskum Radioprojekt od apríla 2009. Zverejnené výsledky zbierali od 8. novembra do 12. decembra 2021 a od 3. januára do 27. februára 2022. Prieskum realizovali na vzorke 3199 respondentov, občanov SR vo veku 14 - 79 rokov. Výsledky prieskumu poskytla pre TASR zástupkyňa spoločnosti Median SK Linda Kleinertová.