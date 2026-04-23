< sekcia Slovensko
Prieskum: Najpočúvanejším rádiom je stále Expres
Autor TASR
Bratislava 23. apríla (TASR) - Najpočúvanejšou rozhlasovou stanicou na Slovensku zostáva Rádio Expres, ktoré si naladilo 28,4 percenta poslucháčov. Vyplýva to z aktuálnych výsledkov prieskumu Radioprojekt od spoločnosti Median SK. TASR ich poskytla zástupkyňa spoločnosti Linda Kleinertová.
Druhým najpočúvanejším je Fun rádio s 20,3 percenta poslucháčov. Na treťom mieste je Rádio Europa 2 s počúvanosťou 18,8 percenta. Rádio Slovensko dosiahlo 18,1 percenta a Rádio Vlna 14,9 percenta. Nasledujú Rádio Melody s 13,4 percenta a Rádio Regina, ktoré si naladilo 8,2 percenta poslucháčov.
Najväčší podiel na trhu patrí takisto Rádiu Expres s 21,1 percenta. Nasleduje Fun rádio s hodnotou 15,4 percenta a Rádio Slovensko so 14,6 percenta. Rádio Vlna má podiel 12,1 percenta a Rádio Europa 2 má podiel 12 percent. Podiel 10,1 percenta má Rádio Melody a 3,5 percenta Rádio Regina. Ostatným rozhlasovým staniciam patrí 11,1-percentný podiel na trhu.
Celková počúvanosť rádií v parametri „počúval posledný týždeň“ predstavuje 80,1 percenta, čo je 3.568.000 poslucháčov vo veku 14 - 79 rokov. Každý deň počúva rádio viac ako 2,1 milióna ľudí (49,6 percenta populácie). V priemere každý občan SR počúva denne rádio viac ako hodinu a 25 minút. Každý poslucháč počúva rádio priemerne dve hodiny a 55 minút.
Spoločnosť Median SK realizuje kontinuálny prieskum Radioprojekt od apríla 2009. Zverejnené výsledky zbierali od 5. januára do 29. marca. Prieskum bol realizovaný na vzorke 3100 respondentov vo veku 14 až 79 rokov.
