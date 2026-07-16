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Prieskum: Najpočúvanejším rádiom je Expres
Najväčší podiel na trhu patrí takisto Rádiu Expres s 21,1 percenta. Nasleduje Fun rádio s hodnotou 14,8 percenta a Rádio Slovensko so 14,2 percenta.
Autor TASR
Bratislava 16. júla (TASR) - Najpočúvanejšou rozhlasovou stanicou na Slovensku zostáva Rádio Expres, ktoré si naladilo 28,4 percenta poslucháčov. Vyplýva to z aktuálnych výsledkov prieskumu Radioprojekt od spoločnosti Median SK. TASR ich poskytla zástupkyňa spoločnosti Linda Kleinertová.
Druhým najpočúvanejším je Fun rádio s 21,7 percenta poslucháčov. Na treťom mieste je Rádio Europa 2 s počúvanosťou 19,6 percenta. Rádio Slovensko dosiahlo 18,3 percenta a Rádio Vlna 16,5 percenta. Nasledujú Rádio Melody so 14,2 percenta a Rádio Regina, ktoré si naladilo 8,2 percenta poslucháčov.
Najväčší podiel na trhu patrí takisto Rádiu Expres s 21,1 percenta. Nasleduje Fun rádio s hodnotou 14,8 percenta a Rádio Slovensko so 14,2 percenta. Rádio Vlna má podiel 12,3 percenta a Rádio Europa 2 má podiel 12,2 percenta. Podiel 10,5 percenta má Rádio Melody a 3,4 percenta Rádio Regina. Ostatným rozhlasovým staniciam patrí 11,5-percentný podiel na trhu.
Celková počúvanosť rádií v parametri „počúval posledný týždeň“ predstavuje 82,2 percenta, čo je 3.635.000 poslucháčov vo veku 14 až 79 rokov. Každý deň počúva rádio viac ako 2,2 milióna ľudí (51,2 percenta populácie). V priemere každý občan SR počúva denne rádio hodinu a 15 minút. Každý poslucháč počúva rádio priemerne viac ako dve hodiny a 25 minút.
Spoločnosť Median SK realizuje kontinuálny prieskum Radioprojekt od apríla 2009. Zverejnené výsledky zbierali od 30. marca do 21. júna. Prieskum bol realizovaný na vzorke 3081 respondentov vo veku 14 až 79 rokov.
Druhým najpočúvanejším je Fun rádio s 21,7 percenta poslucháčov. Na treťom mieste je Rádio Europa 2 s počúvanosťou 19,6 percenta. Rádio Slovensko dosiahlo 18,3 percenta a Rádio Vlna 16,5 percenta. Nasledujú Rádio Melody so 14,2 percenta a Rádio Regina, ktoré si naladilo 8,2 percenta poslucháčov.
Najväčší podiel na trhu patrí takisto Rádiu Expres s 21,1 percenta. Nasleduje Fun rádio s hodnotou 14,8 percenta a Rádio Slovensko so 14,2 percenta. Rádio Vlna má podiel 12,3 percenta a Rádio Europa 2 má podiel 12,2 percenta. Podiel 10,5 percenta má Rádio Melody a 3,4 percenta Rádio Regina. Ostatným rozhlasovým staniciam patrí 11,5-percentný podiel na trhu.
Celková počúvanosť rádií v parametri „počúval posledný týždeň“ predstavuje 82,2 percenta, čo je 3.635.000 poslucháčov vo veku 14 až 79 rokov. Každý deň počúva rádio viac ako 2,2 milióna ľudí (51,2 percenta populácie). V priemere každý občan SR počúva denne rádio hodinu a 15 minút. Každý poslucháč počúva rádio priemerne viac ako dve hodiny a 25 minút.
Spoločnosť Median SK realizuje kontinuálny prieskum Radioprojekt od apríla 2009. Zverejnené výsledky zbierali od 30. marca do 21. júna. Prieskum bol realizovaný na vzorke 3081 respondentov vo veku 14 až 79 rokov.