PRIESKUM: Najväčšiu dôveru z členov vlády má Lengvarský

Bratislava 30. mája (TASR) - Najdôveryhodnejším spomedzi členov vlády je minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Dôveruje mu 36,5 percenta a nedôveruje 53 percent respondentov. Naopak, najväčšiu nedôveru má minister financií Igor Matovič (OĽANO). Dôveru mu vyjadrilo 11 percent respondentov, nedôveru 87,4 percenta. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markíza, ktorý bol realizovaný od 11. do 19. mája na vzorke 1008 respondentov.



Po Lengvarskom v prieskume dôveryhodnosti členov vlády nasleduje minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) s 35,6 percentami. Nedôveruje mu 61,5 percenta respondentov. Tretí v poradí je minister školstva Branislav Gröhling (SaS) s 32,9 percentnou dôverou a 61,7 percentnou nedôverou.



Ďalším v poradí dôveryhodnosti je je šéf envirorezortu Ján Budaj (OĽANO) s 32,7 percentnou dôveryhodnosťou, nasledujú šéf diplomacie Ivan Korčok (nominant SaS) a premiér Eduard Heger (OĽANO), ktorým dôveru vyjadrilo zhodne po 30,1 percenta opýtaných.



Najmenej dôveryhodným je po Matovičovi vicepremiér pre legislatívu Štefan Holý (Sme rodina). Nedôveruje mu 63,5 percenta respondentov, dôveru mu vyjadrilo 12,7 percenta. O niečo menšiu nedôveru, teda 60,9 percenta má ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO). Nasleduje vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí), ktorej nedôveruje 75,9 percenta opýtaných.



Voliči OĽANO podľa prieskumu veria najviac premiérovi Hegerovi (91,9 percenta), následne ministrovi Matovičovi (86,8 percenta) a do tretice ministrovi práce Milanovi Krajniakovi zo Sme rodina (83,3 percenta).