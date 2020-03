Prieskum: Nový koronavírus mení aj mediálne správanie ľudí

Bratislava 18. marca (TASR) - Opatrenia nariadené vládou SR pre boj s novým koronavírusom sa podpisujú aj na konzumácii médií. Vo všeobecnosti médiám ľudia venujú viac pozornosti, a to najmä v prípade spravodajských kanálov. Vyplýva to z dát projektu adMeter prieskumnej agentúry Median SK na vzorke 800 respondentov vo veku 12 až 69 rokov.



Ľudia podľa prieskumu trávia viac času predovšetkým s elektronickými médiami, teda s televíziou, rozhlasom a internetom, na ktorý sa pripájajú prostredníctvom počítača, mobilov a mobilných aplikácií. "Z priemerne strávených šesť a pol hodiny pred zavedením jednotlivých opatrení vzrástol čas s médiami medzi jednotlivými médiatypmi na viac ako sedem hodín denne," uvádza správa z prieskumu. V nedeľu 15. marca dosiahol strávený čas s médiami svoje maximum, a to necelých sedem a pol hodiny.



V nedeľu podľa prieskumu narástla sledovanosť televízie na necelých päť hodín v porovnaní s bežnými troma hodinami a 20 minútami denne. Čas strávený s rádiami zatiaľ zostáva až na tradičné výkyvy v rámci týždňa nezmenený a čas strávený s internetom v posledných dňoch minulého týždňa kolísal okolo obvyklej hodnoty dve hodiny denne. "S mobilnými aplikáciami to bolo dokopy takmer tri hodiny," doplnila prieskumná agentúra.



Maximá sledovanosti s výnimkou volebného víkendu (29. 2. a 1. 3.) dosiahli na konci minulého týždňa televízie Markíza, TV Joj, Jednotka aj TA3. "V nedeľu zaznamenali strmé nárasty predovšetkým Jednotka a TA3. Nadpriemerne trávili koncom minulého týždňa čas ľudia aj na weboch televízie Markíza a TV Joj," tvrdí Median SK.



Podľa očakávaní narástla predovšetkým sledovanosť večerného spravodajstva všetkých hlavných TV staníc. Najväčšie nárasty podľa prieskumu zaznamenali TA3 a Jednotka.



Z výsledkov vyplýva, že Slováci posledný víkend trávili rovnako viac času aj na weboch Facebook a Youtube, a to v priemere takmer 35 minút denne na Facebooku a viac ako 20 minút na Youtube. Narástol tiež čas, ktorý slovenská populácia trávila četovaním cez internet.



"Nárast stráveného času pozorujeme aj v prípade spravodajských webov. Najväčší nárast zaznamenali sme.sk a dennikn.sk. V nedeľu narástol dvojnásobne čas strávený v prípade sme.sk a trojnásobne v prípade dennikn.sk, v porovnaní s bežnými hodnotami," doplnila prieskumná agentúra.