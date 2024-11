Prieskum: O kurikulárnej reforme počulo 29 percent rodičov detí ZŠ

Bratislava 8. novembra (TASR) - Len štvrtina populácie počula o kurikulárnej reforme. Medzi rodičmi detí základných škôl je to 29 percent. Vyplýva to z kvantitatívneho prieskumu, ktorý realizovalo občianske združenie Rodičia.sk v spolupráci s agentúrou 2muse. Zber dát sa uskutočnil medzi 9. a 15. septembrom.



"Znalosť kurikulárnej reformy medzi rodičmi nie je oveľa lepšia ako znalosť bežnej populácie. Rozdiel je len dve percentá a v prípade rodičov detí navštevujúcich základné školy je to o štyri percentá viac, teda 29 percent," priblížilo združenie.



Až 58 percent rodičov verí, že práve reforma pomôže priblížiť obsah a formu vzdelávania na Slovensku k potrebám 21. storočia. Takmer polovica si ale myslí, že kľúčový bude aj tak učiteľ.



V rámci širokej verejnosti viac ako tri štvrtiny súhlasili, že spolu s reformou treba zmeniť aj štýl učenia. "Takmer polovica podskupiny verí, že práve kurikulárna reforma pomôže priblížiť obsah a formu vzdelávania v Slovenskej republike k potrebám 21. storočia, avšak viac ako štvrtina vôbec nevie, či tieto témy nejako súvisia," vysvetlilo združenie.



Najvyššiu mieru povedomia o reforme majú obyvatelia Prešovského kraja, kde viac ako jedna tretina už o nej počula. "O potrebe meniť spolu s kurikulárnou reformou aj štýl učenia sú, v rámci informovaných ľudí, najviac presvedčení obyvatelia Bratislavského kraja - až 83 percent," doplnilo združenie.



Pripomenulo tiež, že najväčšia výzva v komunikácii stojí pred samotnými školami. "Najmä na základných školách a škôlkach by znalosť reformy mala byť podľa nášho názoru omnoho vyššia," usúdilo.



Prieskum sa realizoval na vzorke 1010 respondentov, z toho bolo 329 rodičov, ktorí majú deti v materských, základných, stredných a vysokých školách.



Kurikulárna reforma sa týka výhradne základných škôl. Zahŕňa v sebe nový vzdelávací program, ale aj vytvorenie siete regionálnych centier na podporu učiteľov. Podľa nového programu budú musieť školy povinne vyučovať od školského roka 2026/2027. Program je postavený na troch vzdelávacích cykloch a päťročnom prvom stupni vzdelávania.