Prieskum: Ochota Slovákov oznamovať porušenia zákonov stúpa

Bratislava 23. júna (TASR) - Ochota Slovákov oznamovať porušenia zákonov, korupciu a podvody stúpa. Najvýraznejším je nárast deklarovanej ochoty oznámiť ich na pracovisku. Urobilo by tak 71 percent opýtaných, kým vlani to bolo 62 percent. Ide zároveň o najvyšší podiel od začiatku prieskumov v roku 2022. Vyplýva to z prieskumu, ktorého výsledky zverejňuje Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) pri príležitosti Svetového dňa oznamovateľov. Zber dát sa uskutočnil začiatkom júna na vzorke 1034 respondentov.



Z prieskumu vyplýva, že najviac ľudí by bolo ochotných obrátiť sa s oznámením na svojho zamestnávateľa, a to 55 percent. Na ÚOO by podalo oznámenie 49 percent. Na mimovládne organizácie by sa obrátilo 40 percent opýtaných, na políciu 39 percent, na médiá 29 percent a na prokuratúru 26 respondentov. Všetky z týchto inštitúcií zaznamenali oproti minulému roku nárast ochoty obrátiť sa na ne.



„Dôvera v úrad, ktorá sa prejavuje zvyšujúcou sa deklarovanou ochotou obrátiť sa naň, ale aj počtom ľudí, ktorí u nás každoročne reálne vyhľadajú pomoc, je pre nás silným záväzkom. Sme pripravení túto dôveru napĺňať kvalitnou pomocou tým, ktorí sa rozhodnú nemlčať a upozornia na porušovanie zákonov v práci,“ hovorí predsedníčka ÚOO Zuzana Dlugošová.



Z prieskumu tiež vyplynulo, že len málo zamestnancov vie, že na pracovisku má osobu alebo kontaktný kanál, cez ktorý môže podať oznámenie - 13 percent verejný sektor, 12 percent súkromný sektor. Aj tieto údaje úradu ukazujú, že je dôležité mať nielen zriadené a funkčné vnútorné systémy preverovania oznámení, ale aj vzdelávať zamestnancov o ich existencii.



Prieskum tiež ukázal, že 67 percent vníma oznamovateľov pozitívne. Viac ako tri štvrtiny (77 percent) si myslí, že štát by mal oznamovateľom poskytovať pred odvetnými opatreniami, ako sú výpoveď, preradenie na nižšiu pozíciu, krátenie odmien či zhoršenie pracovných podmienok, ochranu. Tento podiel ostáva už niekoľko rokov stabilný.



V roku 2024 sa na Úrad na ochranu oznamovateľov obrátilo 404 občanov a prijal 180 podnetov. Dokopy viedol 186 konaní v súvislosti s podanými oznámeniami, ochranou oznamovateľov, kontrolnou činnosťou či správnymi konaniami o pokute. Podiel prijatých anonymných oznámení bol 24 percent.