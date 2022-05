PRIESKUM: Odpad pravidelne triedi 92 percent ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Jana Vodnáková

Bratislava 1. mája (TASR) - Odpad pravidelne triedi 92 percent ľudí. Takmer polovica, 46 percent, sa zaujíma o to, či alebo ako sa dá odpad po vytriedení recyklovať. Odpad triedia prevažne ľudia s vysokoškolským vzdelaním. Vyplýva to z online prieskumu, ktorý bol realizovaný v apríli na vzorke 1000 respondentov. Zber dát robila prieskumná agentúra MNForce pre organizáciu zodpovednosti výrobcov Envi-Pak.Prieskum ukazuje, že Slováci triedia hlavne plasty. Vždy ich vytriedi 79 percent ľudí. "" skonštatovala organizácia. Sklo vytriedi 72 percent, papier 69 percent. Bioodpad netriedi 16 percent ľudí. Triedenie textilu a oblečenia nie je povinné, no 39 percent ľudí deklarovalo, že ho triedia vždy, poukazuje Envi-Pak.Z plastového odpadu najviac ľudí (84 percent) triedi nezálohované nápojové obaly, ako napríklad obaly z mlieka či sirupov. Takmer tri štvrtiny (71 percent) ľudí triedi podľa prieskumu aj obaly z čistiacich prostriedkov a pracích práškov, dve tretiny mikroténové vrecká a igelitové tašky a obaly z kozmetiky 64 percent.Najväčšiu zložku domáceho odpadu tvoria u 40 percentách Slovákov plasty. Ďalej je to zmesový odpad u 28 percentách opýtaných a bioodpad (11 percent), poukazuje organizácia." skonštatovala riaditeľka komunikácie OZV Envi-Pak Katarína Kretter. Pomohla by podľa nej väčšia edukácia v oblasti triedenia. V rámci toho by sa malo zamerať na tie obaly, ktoré sú pre ľudí problematické.