PRIESKUM: Odpad triedi 96 percent ľudí, pravidelne 76 percent z nich

Bratislava 20. júla (TASR) - Odpad triedi 96 percent ľudí. Pravidelne tak robí 76 percent z nich, 20 percent to robí občas. Najčastejšie triedenými druhmi odpadu sú plasty, sklo a papier. Vyplýva to z prieskumu organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) Envi - Pak.



Tridsať percent ľudí podľa prieskumu radšej vyhodí obaly, ktoré nevie vytriediť, do zmesového odpadu, ako by riskovalo ich nesprávne vytriedenie. Riaditeľka komunikácie OZV Envi - Pak tvrdí, že ak si ľudia nie sú istí, radšej nech obal vyhodia do farebného kontajnera podľa toho, kde si myslia, že by mal s najväčšou pravdepodobnosťou patriť. „Všetok vytriedený odpad putuje na triediacu linku, na ktorej sa ešte dotriedi. Ak sa vyhodí do zmesového odpadu, v Bratislave a Košiciach putuje do spaľovne, všade inde sa však jeho cesta končí na skládke,“ poznamenala.



Viac než tri štvrtiny ľudí (77 percent) v prieskume uvádzajú, že z obalov oddelia všetko, čo sa oddeliť dá, napríklad viečko od jogurtového téglika. Obaly pred vyhodením stlačí 90 percent ľudí, aby v nádobách zaberali menej miesta. Takmer dve tretiny (63 percent) triedia aj menšie obaly, ako sú tie od cukríkov či žuvačiek.



Prieskum zároveň ukázal, že najčastejším dôvodom, prečo niektorí ľudia stále netriedia odpad, je chýbajúci návyk (52 percent). Ďalším je nedôvera v systém. Štyridsaťdeväť percent sa obáva, že aj vytriedený odpad nakoniec skončí na jednej kope.



Deväť z desiatich ľudí sa považuje za dobre informovaných o triedení odpadu v domácnosti. Keď si však nie sú istí, ako obal správne vytriediť, tak viac ako tretina ľudí (37 percent) ho jednoducho vytriedi podľa svojho najlepšieho úsudku. Takmer tretina si v takejto situácii aktívne vyhľadáva informácie na internete a štvrtina ich hľadá na samotnom obale. Zároveň sa ukazuje, že neistota pri triedení vedie až tretinu ľudí k tomu, že obal radšej hodia do zmesového odpadu.



Online prieskum realizovali v máji 2025 na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov. Zber dát robila prieskumná agentúra MNForce.