Prieskum: Opatrenia počas posledných mesiacov dodržiavalo 84,4 % ľudí

Ilustračná foto. Foto: TASR/AP

Bratislava 5. januára (TASR) - Opatrenia počas novembra a decembra minulého roka dodržiavalo 84,4 percenta ľudí. Osobné stretnutie alebo návštevu odmietlo raz alebo viackrát 42,2 percenta ľudí, a to z dôvodu lockdownu. Vyplýva to z prieskumu Ako sa máte, Slovensko?.Takmer všetci respondenti ostali v blízkom interiérovom kontakte s kamarátmi a s príbuznými, pričom pri stretnutiach s nimi zhruba tretina respirátory či rúška nikdy nemala. Približne tretina ich mala niekedy a tretina väčšinou alebo vždy, uvádza sa v prieskume.Ďalej prieskum ukazuje, že pri stretnutiach v interiéri s kamarátmi a príbuznými 35,6 percenta z tých, ktorí vravia, že opatrenia dodržiavajú, a 19,9 percenta tých, ktorí opatrenia dodržiavajú dôkladne, rúška alebo respirátory nikdy nasadené nemali.Stretnutia rušili podľa prieskumu v najvyššej miere ľudia (61,4 percenta), ktorí ešte nie sú zaočkovaní, no plánujú sa dať. Na stretnutia vždy šli najmä tí (43,6 percenta), ktorí nie sú zaočkovaní a ani sa neplánujú dať zaočkovať.Prieskum sa uskutočnil od 12. do 16. decembra na vzorke 1000 respondentov. Iniciovala ho prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom Slovenskej akadémie vied (SAV) a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV.