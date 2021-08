PRIESKUM: Pes je obľúbenejším domácim miláčikom ako mačka

Na snímke bezsrstá mačka plemena sphynx so svojím majiteľom počas medzinárodnej súťaže krásy mačiek 4. novembra 2017 v Bukurešti, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Bratislava 29. augusta (TASR) - Väčšina obyvateľov má rada psy, sú obľúbenejšie ako mačky. Aspoň jedného psa má v doma 39 percent Slovákov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Go4insight. TASR o tom informoval Rastislav Kočan z agentúry.Dvoch alebo viacero psov chovajú štyri percentá ľudí. Prieskum ukazuje, že v mestách majú doma psa traja z desiatich obyvateľov (30 percent). Na vidieku je pes takmer u každého druhého Slováka (45 percent). V porovnaní s mačkami, ktoré žijú v 20 percentách domácností, sa o ne tiež starajú skôr obyvatelia na vidieku než v mestách, uvádzajú autori prieskumu.Obľúbenými menami pre psa sú Beny/Benny a Rex/Rexo. Doma ich má približne päť percent majiteľov. Nasleduje Bela/Bella, Rony, Riki či Bady/Baddy.O psy majú najväčší záujem ľudia do 26 rokov, polovica z nich sa v súčasnosti stará o vlastného psa, vyplýva z prieskumu. U ľudí v strednom veku alebo starších ľudí je podiel takých, ktorí majú doma psa, o niečo nižší. Viac ako jedného psa majú v domácnosti skôr ľudia do 26 rokov.Viac ako polovica Slovákov momentálne psa doma nemá. Viac ako 60 percent ľudí má psy rado a približne 15 percent tých, ktorí psa nemajú, je voči nim podľa prieskumu naladených negatívne. Najviac tých, ktorí ich majú veľmi radi, aj keď nie sú ich majiteľmi, je medzi mladými do 26 rokov.Prieskum porovnáva aj obľúbenosť psov oproti mačkám. Autori konštatujú, že tu ide o veľký kontrast. "Mačky výrazne viac polarizujú, buď ich ľudia majú radi, alebo im prekážajú," uviedli autori. Psa majú doma takmer dve pätiny obyvateľov SR, autori preto predpokladajú, že to je prejavom obľúbenosti. Takmer ďalšie dve pätiny majú psy rady, posledná pätina je naladená zdržanlivo alebo negatívne.Prieskum sa realizoval na vzorke 1000 respondentov vo veku od 15 do 79 rokov na prelome mája a júna. Robený bol metódou multimode - kombináciou osobného a online dopytovania.