Cestovatelia čoraz viac dôverujú AI: Pomáha s letmi aj hotelmi
Autor TASR
Bratislava 30. mája (TASR) - Takmer 60 % cestujúcich je tento rok naklonených plánovaniu ciest s podporou umelej inteligencie (AI), pričom 79 % opýtaných chce, aby im asistovala aspoň pri časti plánovania ciest. Ukázal to medzinárodný prieskum, ktorý uskutočnil online predajca leteniek Kiwi.com v spolupráci s agentúrou STEM/MARK v januári 2026 v Česku, na Slovensku, v Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a Španielsku na vzorke 4545 respondentov vo veku 18 až 64 rokov.
Rýchle riešenie, ktoré AI poskytuje v prípade meškania alebo zrušenia letu, uprednostňuje 35 % cestovateľov, pričom hľadajú okamžité odpovede namiesto tradičného čakania na linkách zákazníckej podpory. „Tento trend je silný aj na Slovensku. V prípade komplikácií na cestách dôveruje umelej inteligencii až 30 % Slovákov. Táto miera dôvery je dokonca vyššia ako dôvera v osobný kontakt s personálom helpdesku priamo na letisku,“ informovala Kiwi.com.
Cestujúci sa častejšie obracajú na AI pri riešení zložitých úloh. Slováci ju využívajú najmä pri porovnávaní cien z rôznych webových stránok (58 %), orientácii vo veľkom množstve recenzií hotelov (43 %) a hľadaní najvhodnejších letových spojení (33 %).
Prieskum tiež poukázal na rastúce spoliehanie sa na efektivitu technológií. Kým mladšie generácie ich prijímajú s nadšením, cestovatelia vo veku nad 50 rokov stále preferuje tradičné rezervačné metódy.
