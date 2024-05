Prieskum: Podpora členstva SR v EÚ a NATO oproti vlaňajšku vzrástla

Bratislava 2. mája (TASR) - Členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii (EÚ) a Severoatlantickej aliancii (NATO) podporuje približne 70 percent Slovákov. Podpora oproti roku 2023 vzrástla. Vyplýva to z prieskumu, o ktorom informovala organizácia Globsec. Realizovaný bol na prelome marca a apríla na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov.



V roku 2023 dosahovala na Slovensku podpora členstva v NATO 58 percent, v najnovšom prieskume o 11 percent viac. V prípade členstva SR v EÚ vzrástla podpora zo 64 na 72 percent.



"Prudký pokles podpory pre EÚ a NATO na Slovensku v roku 2023 bol pravdepodobne spôsobený politickou kampaňou pred parlamentnými voľbami, ktorá sa prakticky viedla od začiatku roka a mnohí politickí predstavitelia v nej využívali EÚ aj NATO na šírenie dezinformácií. Tento rok už tých dezinformácií bolo menej a ľudia sa vrátili k istotám zahraničnej spolupráce so západnými partnermi," vysvetlila spoluautorka reportu Globsec Trends Katarína Klingová.



Členstvo Ukrajiny v západných inštitúciách si želá 30 percent Slovákov, čo je najmenej z regiónu. V otázke, kto je primárne zodpovedný za vojnu na Ukrajine, si už druhý rok za sebou približne 40 percent respondentov na Slovensku myslí, že je to Rusko, 51 percent viní západ alebo Ukrajinu samotnú.



Z prieskumu tiež vyplýva, že približne 38 Slovákov si myslí, že neziskové organizácie sú tzv. zahraniční agenti. Za dôležité pre spoločnosť vníma neziskovky približne 51 percent opýtaných.



Prieskum bol realizovaný okrem Slovenska aj v Bulharsku, Česku, Estónsku, Litve, Lotyšsku Maďarsku, Poľsku a Rumunsku.