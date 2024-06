PRIESKUM: Politici by sa mali snažiť upokojiť situáciu, myslí si 93 %

Bratislava 5. júna (TASR) - Politici by sa mali snažiť upokojiť súčasnú situáciu a obyvateľov. Myslí si to 93 percent opýtaných, ktorí sa zúčastnili prieskumu agentúry Median SK. Len štyri percentá majú opačný názor a tri percentá sa nevedia k tejto téme vyjadriť. Prieskum realizovala agentúra na vzorke 1006 respondentov vo veku 18 a viac rokov od 21. do 27. mája.



S tvrdením, že by sa mali politici snažiť upokojiť situáciu, jednoznačne súhlasí 73 percent opýtaných. Ide častejšie o starších vo veku 60 a viac rokov, ľudí s vysokoškolským vzdelaním alebo obyvateľov Nitrianskeho, Prešovského a Košického kraja. Ďalších 20 percent opýtaných deklaruje, že s tvrdením skôr súhlasí. V tomto prípade ide častejšie o mladších do 49 rokov a obyvateľov Trenčianskeho a Žilinského kraja.



Podľa 31 percent opýtaných zasiahla ochranka počas útoku na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) dostatočne. Ďalších 58 percent deklaruje, že nezasiahla dostatočne a 11 percent sa k tejto téme nevie vyjadriť.



Z prieskumu tiež vyplýva, že viac ako dve pätiny opýtaných deklaruje, že v súvislosti s útokom na predsedu vlády by mal niekto odstúpiť z funkcie.