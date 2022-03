Polovica Slovákov súhlasí s príchodom vojsk NATO na naše územie

Bratislava 6. marca (TASR) - Polovica Slovákov súhlasí s tým, aby na naše územie prišli vojaci NATO. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markíza, ktorý sa konal 22. februára až 1. marca na vzorke 1003 respondentov. S prítomnosťou vojakov NATO nesúhlasí 45 percent opýtaných, päť percent opýtaných sa nevedelo vyjadriť.



Respondenti odpovedali na otázku, či by súhlasili s prítomnosťou vojakov NATO, ak by sme si mohli vybrať, z akých krajín budú.



V prieskume sa ľudí pýtali aj na prítomnosť amerických vojakov na Slovensku. Nesúhlasí s ňou 67 percent a podporuje ju 29 percent ľudí, štyri percentá Slovákov nevedeli odpovedať.



S prítomnosťou vojakov Aliancie súhlasí 87 percent podporovateľov Progresívneho Slovenska, 76 percent podporovateľov OĽANO, taktiež 75 percent prívržencov SaS a 63 percent podporovateľov hnutia Sme rodina. Spomedzi sympatizantov KDH a Hlasu-SD podporuje prítomnosť vojakov 61 percent. Naopak, 82 percent podporovateľov Republiky nesúhlasí s vojakmi NATO na našom území. Spomedzi sympatizantov Smeru-SD nepodporuje prítomnosť týchto vojakov 66 percent.



Členstvo SR v NATO podporuje spomedzi opýtaných 61 percent, nesúhlasí s ním 36 percent a tri percentá sa nevedeli vyjadriť.