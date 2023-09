PRIESKUM: Polovica tínedžerov na Slovensku má skúsenosti s korupciou

Bratislava 24. septembra (TASR) - Polovica tínedžerov na Slovensku má skúsenosti s korupciou. Vyplýva to z prieskumu, ktorý na stredoškolákoch realizoval Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže. V reakcii na tieto zistenia úrad vypracoval alternatívny obsah etickej výchovy. Počas aktuálneho školského roka by sa mal experimentálne testovať na vybraných stredných školách. TASR o tom informovala riaditeľka odboru prevencie a komunikácie ÚOO Natália Pindrochová.



Prieskum ukázal, že rodinkárstvo, akademická nečestnosť a drobné úplatky v zdravotníctve sú u mladých najčastejšie vnímané formy korupcie. Za bežné ich považuje viac ako 65 percent tínedžerov, pričom približne každý štvrtý mladý človek sa s nimi stretol.



Najnižšiu integritu v krajine majú podľa stredoškolákov politici a podnikatelia. Korupcia, z ktorej ťaží rodina, bola u mladých najakceptovanejšia. Takmer polovica z nich bola voči tejto forme benevolentná. Z prieskumu tiež vyplýva, že len polovica stredoškolákov by bola ochotná nahlásiť korupčné správanie.



Doplnený obsah etickej výchovy by podľa úradu mohol pomôcť zvrátiť celospoločenské nastavenie. Do etiky sa tak zahrnú témy ako akademická čestnosť, integrita, protikorupčné správanie a kritické myslenie. "Osobná integrita patrí medzi správanie, ktoré si osvojujeme, učíme sa ho. Práve tu môže škola výrazne prispieť k príprave mladých na rolu aktívnych občanov. Dnešná doba prináša mnoho výziev, na ktoré školstvo musí reagovať. Preto sme sa rozhodli podať pomocnú ruku v podobe vypracovania nových metodických listov hodnotového vzdelávania k etickej výchove," uviedla predsedníčka úradu Zuzana Dlugošová.



ÚOO spolu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravuje experimentálne overovanie nového obsahu etickej výchovy na stredných školách. Po dvoch rokoch testovania a zapracovania pripomienok učiteľov bude obsah etickej výchovy upravený podľa nových potrieb. Do pilotnej fázy projektu sa zapojilo päť škôl z Bratislavského samosprávneho kraja - tri gymnáziá a dve stredné odborné školy.



Prieskum bol realizovaný na reprezentatívnej vzorke 2508 študentov prvého a druhého ročníka stredných škôl a gymnázií na začiatku roka 2023.