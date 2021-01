PRIESKUM: Poslanci NR by mali najmä presadzovať záujmy svojich krajov

Bratislava 11. januára (TASR) – Presadzovanie záujmov kraja a podpora infraštruktúry a dopravy sú oblasti, v ktorých Slováci očakávajú podporu poslancov Národnej rady (NR) SR v tom kraji, za ktorý kandidovali do parlamentu. Od poslancov tiež požadujú morálne a charakterové vlastnosti. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre Michala Kaliňáka, iniciátora petície Parlament regiónov a kampane za zrušenie jedného volebného obvodu.



"Od poslanca NR SR, ktorý je z kraja, kde má opýtaný trvalý pobyt, sa najčastejšie očakáva podpora kraja a presadzovanie záujmov kraja. Tento názor vyjadrilo 30,5 percenta opýtaných," priblížil Kaliňák. Podporu infraštruktúry a dopravy presadzuje 18,8 percenta respondentov. Dôležitosť morálnych a charakterových vlastností zdôrazňuje 12,4 percenta opýtaných.



Z výsledkov prieskumu zároveň vyplynulo, že väčšina Slovákov si myslí, že poslanec NR SR by mal mať trvalý pobyt v kraji, za ktorý kandidoval do parlamentu. Viac ako šesť z desiatich respondentov si pritom prialo, aby v budúcnosti volili do NR SR len poslancov za ten kraj, v ktorom žijú. "Pričom takto by chceli voliť rovnako často muži i ženy, výrazne častejšie skôr starší respondenti a mierne viac obyvatelia krajov na východe Slovenska, v Žilinskom a Trenčianskom kraji," poznamenal Kaliňák.



Agentúra pre prieskum verejnej mienky, trhu a médií AKO realizovala telefonický prieskum v čase od 23. do 27. novembra na vzorke 1000 respondentov.