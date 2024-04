Prieskum pre Denník N: Prezidentské voľby by vyhral I. Korčok

Bratislava 3. apríla (TASR) - Druhé kolo prezidentských volieb by vyhral Ivan Korčok, získal by 50,1 percenta hlasov voličov. Petra Pellegriniho by volilo 49,9 percenta voličov. Vyplýva to z volebného modelu agentúry Ipsos pre Denník N.



Zber dát sa realizoval od 30. marca do 2. apríla na vzorke 1057 respondentov. Volebný model vychádza z účasti na úrovni 48 percent.