Prieskum: Prezidentské voľby by v marci vyhral P. Pellegrini

Bratislava 19. marca (TASR) - Prezidentské voľby by v marci vyhral predseda parlamentu Peter Pellegrini s podporou 52,9 percenta voličov. Exminister zahraničných vecí Ivan Korčok by skončil druhý so 47,1 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre reláciu Analýzy Na hrane televízie Joj 24.



Prvé kolo prezidentských volieb by vyhral Pellegrini, získal by 40,4 percenta hlasov. Korčok by postúpil z druhého miesta s 38,6 percenta. Štefana Harabina by v prvom kole volieb volilo 10,3 percenta respondentov. Nasledovali by Igor Matovič (2,9 percenta) a Krisztián Forró (2,7 percenta).



Menej ako dve percentá hlasov by získali Ján Kubiš (1,9 percenta), Marian Kotleba (0,8 percenta) a Patrik Dubovský (0,7 percenta). Poradie by uzavreli Róbert Švec (0,5 percenta) a Milan Náhlik (0,3 percenta). Kandidát Andrej Danko by podľa prieskumu mal 0,9 percenta, v priebehu zberu dát však odstúpil v prospech Harabina.



Prieskum realizovali v dňoch 11. až 18. marca na vzorke 1000 respondentov. Zber dát sa uskutočnil metódou telefonického zberu.