Prieskum: Proeurópska orientácia strany je dôležitá pre 54 % Slovákov

Bratislava 10. februára (TASR) - Proeurópska orientácia pri voľbe politickej strany je dôležitým kritériom pre 54 percent ľudí. Pre 33 percent opýtaných Slovákov dôležitá nie je. Vyplýva to z prieskumu, ktorý realizovala agentúra Focus v čase od 15. do 22. januára 2020 na vzorke 1013 respondentov.



Proeurópsku orientáciu budú podľa prieskumu najviac zvažovať voliči koalície PS-Spolu, SaS a Za ľudí. Za najmenej dôležitú ju považujú voliči ĽSNS. "V prípade hnutia Sme rodina je to tak na polovicu. Menšiu váhu proeurópskej orientácii prikladajú aj voliči SNS alebo Smeru-SD," uviedol na tlačovej konferencii Martin Slosiarik z agentúry Focus. Za najproeurópskejšie považujú Slováci strany Smer-SD a koalíciu PS-Spolu.



Prezidentku Zuzanu Čaputovú považuje 91 percent opýtaných za rozhodne alebo skôr proeurópsky orientovanú. Premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) za takého považuje 86 percent ľudí. "Menšia zhoda existuje u predsedu parlamentu Andreja Danka (SNS). U neho si myslí 56 percent opýtaných, že je proeurópsky orientovaný," tvrdí Slosiarik.



Výhodami členstva v Európskej únii (EÚ) sú práca a jednotný pracovný trh, myslí si 22 percent Slovákov. Vzdelanie považuje za výhodu 17 percent a spoločný trh deväť percent opýtaných.



Slovensko môže podľa ľudí ponúknuť EÚ svoju pracovitosť. To si myslí 19 percent respondentov. Dvanásť percent je za to, že EÚ môžu Slováci poskytnúť svoju vzdelanosť. Osem percent ľudí si zase myslí, že SR môže EÚ ponúknuť svoju prírodu.



Slováci považujú za najväčšie priority novej Európskej komisie ekológiu, migračnú politiku a ekonomiku. "Viac ako polovica ľudí však na túto otázku nevedela odpovedať," poznamenal Slosiarik.