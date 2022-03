PRIESKUM: Respondenti najčastejšie čerpajú informácie o vojne z TA3

Bratislava 7. marca (TASR) - Najčastejším zdrojom informácií o vojne na Ukrajine je televízne spravodajstvo, pričom najviac opýtaných čerpá informácie z televízie TA3 (58 percent) a televízie Markíza (54 percent). Nasledujú RTVS (47 percent) a JOJ (42 percent). Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos, ktorá ho uskutočnila prostredníctvom on-line zberu dát od 28. februára do 1. marca na vzorke 1050 respondentov vo veku 18 až 65 rokov. TASR o tom informovala brand manažérka TA3 Monika Culinková.



Z českého televízneho spravodajstva čerpá informácie 21 percent opýtaných, z televízneho spravodajstva v anglickom jazyku deväť percent, z ukrajinského tri percentá a z ruského televízneho spravodajstva dve percentá opýtaných.



České televízne stanice podľa Culinkovej najčastejšie sledujú respondenti z Bratislavy (35 percent). "Spravodajstvo v anglickom jazyku zase najčastejšie sledujú mladí respondenti do 26 rokov z Bratislavy," dodala.



O vojnu na Ukrajine sa zaujíma celkovo 96 percent respondentov. Televízne spravodajstvo uviedlo ako svoj najčastejší zdroj informácií 80 percent respondentov vo veku 45 až 65 rokov.