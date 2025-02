Prieskum: Rómovia sú najdiskriminovanejšou skupinou

Bratislava 20. februára (TASR) - Najdiskriminovanejšou skupinou na Slovensku sú Rómovia, nehnuteľnosť by im neprenajalo až 74 percent opýtaných. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK).



Úrad priblížil, že viac ako polovica opýtaných (54 percent) pripúšťa problém diskriminácie ľudí na základe rómskeho pôvodu. Až za nimi sú ako najčastejšie diskriminované vnímané skupiny ľudí na základe sexuálnej orientácie (43 percent), rasy (39 percent), národnosti alebo etnicity (33 percent), pohlavia alebo rodu (28 percent) avierovyznania (12 percent).



"Až 74 percent respondentov by sa pravdepodobne zachovalo diskriminujúco, pretože uviedli, že by im prekážalo prenajať Rómom svoj byt alebo dom," upozornil na ďalšie zistenie z prieskumu splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Alexander Daško. "Iba 24 percent respondentov už niekedy navštívilo rómsku domácnosť, čiže iba necelá štvrtina opýtaných má predstavu o rómskej domácnosti na základe vlastnej skúsenosti," dodal.



Upozornil, že neochota prenajímať nehnuteľnosti Rómom je jedným z mnohých prejavov hlboko zakorenených stereotypov a predsudkov. "Prenajímatelia môžu mať predstavu, že rómske rodiny nebudú platiť nájomné, nebudú udržiavať poriadok alebo zničia zariadenie domácnosti. Obávajú sa aj negatívnych reakcií okolia a zhoršenia susedských vzťahov," upozornil. K prehnane opatrnému prístupu potenciálnych prenajímateľov môže podľa neho viesť práve nedostatok osobných skúseností s rómskymi nájomníkmi, rovnako ako neznalosť pomerov v rómskych domácnostiach. "Tieto obavy, hoci založené na neopodstatnených predpokladoch, vytvárajú bariéry, ktoré znižujú rovnosť príležitostí pre Rómov pri získavaní bývania," zdôraznil.



Prieskum sa zameral aj na názory vo veci protirómskych tvrdení, ktoré podnecujú negatívne postoje k Rómom. Až 82 percent opýtaných sa prikláňa k názoru, že slovenský systém sociálnych dávok Rómov zvýhodňuje a až 72 percent opýtaných si myslí, že Rómom beztrestne prechádzajú rôzne porušenia zákonov. Daško poukázal na to, že v minulosti boli realizované viaceré štúdie a kampane, ktoré uvedené stereotypy vyvrátili. "Je dôležité si uvedomiť, že sociálny systém na Slovensku funguje na princípe potrieb, nie na základe etnicity. To znamená, že každý občan, ktorý spĺňa stanovené podmienky, má rovnaký nárok na dávky alebo príspevky bez ohľadu na svoju národnosť či pôvod," pripomenul.



Zber dát v prieskume realizovali v decembri 2024, na otázky odpovedalo 1022 respondentov. Prieskum zrealizovali v rámci aktivít Národného projektu Monitorovanie ahodnotenie inkluzívnych politík zameraných na rómsku populáciu, predovšetkým marginalizované rómske komunity.