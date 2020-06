PRIESKUM: Rozdelenie úloh v domácnosti sa počas pandémie nezmenilo

Bratislava 2. júna (TASR) – U viac ako polovice ľudí (60 percent) sa rozdelenie úloh medzi členmi domácnosti v dôsledku pandémie nového koronavírusu nezmenilo. Vyplýva to z prieskumu o každodennom živote ľudí na Slovensku v období pandémie ochorenia COVID-19, ktorý realizoval Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied (SAV). TASR o tom informovala hovorkyňa SAV Monika Hucáková.



Väčšinu úloh spojených s prácou v domácnosti aj počas pandémie vykonávali ženy. Muži v porovnaní so ženami v dotazníkoch častejšie uviedli, že ich denný režim sa nezmenil. Oproti tomu mnohé ženy opísali, že popri vlastnej práci z domu pripravovali program pre deti, učili sa s nimi, zaobstarávali domácnosť a častejšie varili. Výsledky podľa SAV potvrdzujú predpoklad, že to boli najmä ženy, na ktorých ležala zodpovednosť každodenného učenia sa s deťmi a zvýšenej starostlivosti o domácnosť.



"Výsledky prieskumu podobne ako výskumy v zahraničí potvrdzujú, že najväčší tlak povinností pociťovali rodičia s deťmi v predškolskom a mladšom školskom veku, ktorí sa popri práci stali zo dňa na deň učiteľmi a tvorivými animátormi voľného času svojich detí," uviedla Soňa Lutherová z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV. O tom, že sa úlohy v rodine prerozdelili, hovorila viac ako štvrtina respondentov (26 percent). Pokiaľ však jedni spomínali rovnomernejšie rozloženie úloh, druhí, naopak, práve to, že žena sa starala o deti aj o domácnosť ešte viac ako inokedy (17 percent). Rodičia (najmä matky) na materskej či rodičovskej dovolenke v porovnaní s ostatnými respondentmi častejšie opísali aktuálnu opateru o deti ako nelíšiacu sa od ich života pred vypuknutím pandémie. Na druhej strane, práve oni spontánne viac reflektovali obmedzenie aktivít mimo domova, ale aj vylúčenie sociálnych kontaktov, čo nepochybne súviselo s pocitom sociálnej izolácie, ktorú ľudia na materskej, respektíve rodičovskej, dovolenke často pociťujú.



Do záverečného spracovania údajov bolo zahrnutých 2357 výpovedí a prieskum sa uskutočňoval prostredníctvom online dotazníkov. Tie boli dostupné od 18. do 26. marca, teda v čase, keď mali ľudia čerstvú skúsenosť s dobrovoľnou či povinnou sociálnou izoláciou.