Prieskum: SAV má historicky najväčšiu dôveryhodnosť u obyvateľov

Bratislava 1. júna (TASR) – Slovenská akadémia vied (SAV) má historicky najväčšiu dôveryhodnosť u obyvateľov, dôveruje jej 74 percent opýtaných, čo je najviac zo všetkých pozorovaných inštitúcií. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus, ktorý realizovala 14. až 21 mája na vzorke 1011 respondentov. TASR o tom informovala hovorkyňa SAV Monika Hucáková.



SAV zároveň úplne dôveruje každý piaty obyvateľ Slovenska, čiže 20,4 percenta. "Vyšší podiel úplnej dôvery (28 percent) vyjadrili obyvatelia Slovenska len prezidentke SR," priblížila hovorkyňa výsledky prieskumu. Najvyššiu prejavenú dôveru získali po SAV Ozbrojené sily SR, slovenské vysoké školy a prezidentka SR. Výsledky opakovaného zisťovania dôveryhodnosti SAV v rokoch 2016, 2018 a 2020 ukazujú stabilitu dôvery Slovákov k SAV. "Vo všetkých zisťovaniach SAV dôverovalo (úplne dôverovalo alebo skôr dôverovalo) viac ako 70 percent obyvateľov Slovenska," dodala Hucáková.



Predseda SAV Pavol Šajgalík podotkol, že akadémii zároveň namerali najnižšiu mieru "úplnej nedôvery" - 4,8 percenta. "Vnímame to ako záväzok voči obyvateľom, pretože budúcnosť tejto krajiny 'stojí aj padá' na vzdelávaní, vede a výskume. Ja tvrdím, že krajina, ktorá nedostatočne investuje do vedy, nemá budúcnosť a krajina, ktorá neinvestuje do vzdelania, nemá prítomnosť," upozornil.