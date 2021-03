Prieskum: Skúsenosť s COVID-19 neznamená vyššiu ochotu zaočkovať sa

Bratislava 31. marca (TASR) - Osobnú skúsenosť s novým koronavírusom alebo skúsenosť z najbližšieho okolia s vážnym priebehom ochorenia či so smrťou majú takmer dve tretiny Slovákov. Táto skúsenosť je síce spojená s väčším obmedzením kontaktov, nie však s vyššou ochotou zaočkovať sa. Nemá ani súvislosť s obavami z pandémie či deklarovanou mierou dodržiavania protipandemických opatrení. Vyplýva to z marcového prieskumu Ako sa máte, Slovensko?, ktorý vznikol z iniciatívy MNFORCE, Slovenskej akadémie vied (SAV) a Seesame.



"Je zaujímavé, ako slabo súvisí osobná skúsenosť so smrťou alebo závažným priebehom ochorenia so správaním sa počas pandémie a postojmi k očkovaniu. Toto zistenie naznačuje, že naše vnímanie pandémie je výsledkom komplexnejšieho posudzovania, ktoré prebiehalo počas celého trvania pandémie a väčšinou ho nezmenila ani tragická udalosť v našom okolí," konštatuje Miloslav Bahna zo Sociologického ústavu SAV.



Na konci marca mali takúto skúsenosť takmer dve tretiny obyvateľov, pričom na prelome januára a februára ňou disponovala približne polovica. Ochorenie zažilo 13,6 percenta respondentov. Osobnú skúsenosť s novým koronavírusom uvádzajú častejšie muži (16,5 percenta) ako ženy (10,8 percenta).



Takmer sedem percent opýtaných uviedlo, že pozná niekoho, kto na nový koronavírus zomrel. Ďalších takmer deväť percent respondentov pozná člena domácnosti, blízkeho známeho či kamaráta, ktorý bol s novým koronavírusom hospitalizovaný. Takmer 18 percent opýtaných uviedlo, že sa nakazil jeden alebo viacerí členovia domácnosti a takmer 50 percent opýtaných priznalo, že sa v ich okolí nakazil jeden alebo viacerí známi.



Ľudia, ktorí vo svojom okolí poznajú niekoho, kto na nový koronavírus zomrel, častejšie uvádzajú, že úplne obmedzili stretávanie sa s ľuďmi mimo svojej domácnosti. Naopak, ľudia, ktorí nepoznajú nikoho, kto sa novým koronavírusom nakazil, deklarujú nižšiu mieru obáv.



Projekt "Ako sa máte, Slovensko?" dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku od začiatku prísnych karanténnych opatrení v marci minulého roku. Ôsma vlna výskumu sa realizovala v období od 24. do 27. marca 2021.