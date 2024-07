PRIESKUM: Slováci cestujú na dovolenky za oddychom a relaxom

Bratislava 27. júla (TASR) - Oddych a relax je pre väčšinu Slovákov (75,9 %) hlavným motívom na vycestovanie do zahraničia. Spoznávanie nových miest a kultúr zaujíma 48,4 % ľudí, pre 14 % Slovákov je dôvodom návšteva rodiny či známych. Iba 13 % oslovených ľudí cestuje do zahraničia za prácou. Ženy viac cestujú za oddychom, muži za prácou. Vyplýva to z prieskumu európskej spoločnosti Kiwi.com, ktorá sa zaoberá cestovnými technológiami a vyhľadávaním leteniek.



Prieskum odhalil aj rozdiely v cestovateľských preferenciách medzi mužmi a ženami. Za relaxom cestujú častejšie ženy (81,6 %), oddych ako motiváciu na cestovanie uviedlo len 70 % opýtaných mužov. "Dáva mi zmysel, že pre ženy je dôležitý fyzický, ale aj mentálny oddych, ktorý s dovolenkou prichádza. Ženy a matky si potrebujú oddýchnuť od každodenného života v práci, od domáceho upratovania, varenia či od starostí s deťmi. Mentálna záťaž ženy je v našich pomeroch veľakrát špecifickejšia ako u muža, preto oveľa viac pociťujú potrebu cestovania za oddychom," priblížila psychologička Jana Zemandl.



Muži však častejšie chodia na pracovné cesty, ako dôvod vycestovania to uviedlo 20,7 % opýtaných mužov. Sloveniek cestujúcich za prácou do zahraničia je pritom len 4,9 %. Muži častejšie cestujú aj na koncerty, festivaly či za umením.



Podľa psychologičky je síce čoraz viac vidieť rovnocennejšie delenie povinností v rodinách, no v našich podmienkach sú to stále častejšie ženy, ktoré sa starajú o chod rodiny a o deti. "Muži môžu častejšie, prakticky ľahšie, odísť od každodennej rutiny v rodine za prácou či štúdiom. Vo väčšine prípadov zaťaží odchod otca rodinu stále menej ako odchod matky," vysvetlila Zemandl.



Podľa prieskumu najviac potrebujú oddych na dovolenke partneri či manželia s deťmi. Za oddychom a relaxom ich chce vycestovať až 84,4 %. Bezdetní partneri naopak skôr preferujú spoznávanie nových miest a kultúr, umenie a festivaly či športové aktivity (10,9 %).



Prieskum robila spoločnosť Kiwi.com v spolupráci s agentúrou STEM/MARK. Uskutočnil sa na Slovensku, v Česku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a Španielsku v máji 2024 na vzorke 500 respondentov z každej krajiny vo veku 18 až 37 rokov.