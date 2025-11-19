< sekcia Slovensko
Prieskum: Slováci obsadili 10. priečku v znalosti anglického jazyka
Najplynulejšie vedia po anglicky obyvatelia Košického kraja, a to najmä samotní Košičania.
Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - Slováci obsadili 10. priečku v znalosti anglického jazyka spomedzi ľudí zo 123 štátov, pre ktorých angličtina nie je rodným jazykom. Najplynulejšie vedia po anglicky obyvatelia Košického kraja, a to najmä samotní Košičania. Vyplýva to z prieskumu EF English Proficiency Index 2025, ktorý každoročne realizuje vzdelávacia organizácia EF Education First. Celkovo sa na ňom zúčastnilo 2,2 milióna ľudí.
Ide o najlepší výsledok v histórii SR. „Za týmto výborným umiestnením stojí skutočnosť, že angličtinu dnes Slováci používajú oveľa viac ako v minulosti – cestujú, študujú v zahraničí, pracujú pre globálne spoločnosti a sledujú médiá či filmy v pôvodnom jazyku. Takýto prirodzený kontakt s angličtinou, spolu s prístupom ku kvalitným jazykovým kurzom a online vzdelávaniu, prináša svoje výsledky,“ skonštatovala country manažérka EF Education First Monika Barboráková.
Slovensko je spomedzi krajín Vyšehradskej štvorky (V4) lídrom, pričom na najnižšom, 23. mieste v rebríčku, skončilo Česko. Na úplnom vrchole EF English Proficiency Index je opäť Holandsko, nasledované Chorvátskom na druhom mieste a Rakúskom na treťom mieste. Naopak, najhoršiu úroveň anglického jazyka v Európe majú Taliani, Rusi a Ukrajinci, vo svete zas obyvatelia Líbye, Pobrežia Slonoviny a Kambodže.
Ide o najlepší výsledok v histórii SR. „Za týmto výborným umiestnením stojí skutočnosť, že angličtinu dnes Slováci používajú oveľa viac ako v minulosti – cestujú, študujú v zahraničí, pracujú pre globálne spoločnosti a sledujú médiá či filmy v pôvodnom jazyku. Takýto prirodzený kontakt s angličtinou, spolu s prístupom ku kvalitným jazykovým kurzom a online vzdelávaniu, prináša svoje výsledky,“ skonštatovala country manažérka EF Education First Monika Barboráková.
Slovensko je spomedzi krajín Vyšehradskej štvorky (V4) lídrom, pričom na najnižšom, 23. mieste v rebríčku, skončilo Česko. Na úplnom vrchole EF English Proficiency Index je opäť Holandsko, nasledované Chorvátskom na druhom mieste a Rakúskom na treťom mieste. Naopak, najhoršiu úroveň anglického jazyka v Európe majú Taliani, Rusi a Ukrajinci, vo svete zas obyvatelia Líbye, Pobrežia Slonoviny a Kambodže.