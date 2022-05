Prieskum: Depresívne pocity pretrvávajú aj 2 mesiace od začiatku vojny

Bratislava 22. mája (TASR) - Slováci pociťujú depresívne pocity či stres aj dva mesiace od vypuknutia vojny na Ukrajine. Vyplýva to z prieskumu Ako sa máte, Slovensko?. V ňom to deklarovalo viac ako 70 percent respondentov.



Pätina opýtaných zase uviedla, že sa ich duševný stav zhoršil počas pandémie ochorenia COVID-19. Štát a zamestnávatelia by mali preto podľa Kamily Urban z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied (SAV) zvážiť príspevok na psychologickú pomoc ako jeden zo zamestnaneckých benefitov.



O zdravotné benefity v práci vyjadrili záujem aj respondenti, v prieskume to uviedlo viac ako 80 percent z nich. Najviac by privítali príspevok na oddych či sabatikal, čo je forma prevencie proti vyhoreniu.



Výskumy Ako sa máte, Slovensko? sú reprezentatívne pre online populáciu Slovenska. Zber dát prebieha online metódou dopytovania prostredníctvom MNFORCE SK. Autormi projektu sú Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied (SAV), Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, prieskumná agentúra MNFORCE a komunikačná agentúra Seesame.