Prieskum: Slováci majú najväčšie obavy aj zo stavu zdravotníctva

Bratislava 30. mája (TASR) – Slováci majú najväčšie obavy z rastúcich cien, stavu slovenského zdravotníctva i aktuálnej politickej situácie. Vyplýva to z najnovších dát kontinuálneho prieskumu postoja obyvateľov "Ako sa máte Slovensko".



Z odpovedí, ktoré respondenti vyjadrili na prelome apríla a mája (27. 4. - 9. 5.), vyplynulo, že až vyše 82 percent z nich má obavu z rastu cien, znepokojenie nad stavom slovenského zdravotníctva vyjadrilo vyše 81 percent a zo súčasného politického diania má obavy vyše 79 percent oslovených.



"V porovnaní s výskumom pred rokom klesli obavy z rastu cien, obavy zo stavu zdravotníctva a zo súčasného politického diania zostali rovnako vysoké," doplnili autori prieskumu. "Obavy z vojnového konfliktu na Ukrajine v porovnaní s obavami pred rokom výraznejšie klesli na 66 percent," informovali.



Upozornili tiež, že v porovnaní s výskumom na prelome apríla a marca 2022 je v aktuálnom výskume väčšia skupina respondentov priznávajúcich ťažkosti s dostatočným príjmom domácnosti. "Problémy vyjsť s rozpočtom deklarujú výrazne častejšie starší respondenti, naopak, menej často respondenti s vyšším vzdelaním," spresnili autori výskumu.



Napriek vysokej miere obáv zo zdražovania, zo stavu zdravotníctva či z politického diania platí, že väčšina respondentov je so svojím životom spokojná (54,2 percenta). "Podiel respondentov nespokojných so svojím životom (22,9 percenta) je rovnaký, ako bol v našich výskumoch pred rokom," dodali iniciátori kontinuálneho výskumu.



Prieskumy iniciovali prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV. Od marca 2020 zrealizovali 17 rozsiahlych zisťovaní a tri menšie špeciálne zisťovania.