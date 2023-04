Prieskum: Slováci vykurujú najmä centrálne, plynom alebo drevom

Bratislava 11. apríla (TASR) – Najväčšia časť domácností, až 46 %, si svoje príbytky vykuruje najmä prostredníctvom centrálnych dodávok tepla. Pri vlastnom kúrení prevláda využívanie plynu a dreva. Vyplýva to z prieskumu na vzorke 1000 respondentov, ktorého výsledky v utorok predstavil Institut 2050.



Plyn podľa prieskumu zrealizovaného na prelome januára a februára využíva ako vykurovacie médium 38 % domácností a drevom kúri štvrtina respondentov. Elektrickou energiou vykuruje osem percent ľudí a uhlie či tepelné čerpadlá využíva dokopy iba niekoľko percent opýtaných. Niektoré domácnosti uviedli ako zdroj vykurovania viacero energetických nosičov. Napríklad plyn je základným zdrojom vykurovania pre 30 % ľudí, sedem percent uviedlo, že ho využívajú čiastočne a jedno percento iba málo.



Z výskumu zároveň vyplynulo, že väčšina domov je zateplená. Až 56 % je zateplených kompletne a 21 % čiastočne. Zvyšných 23 % nie je zateplených vôbec. Zateplené obydlia nemajú napríklad dve tretiny chudobnejších obyvateľov vidieka a malých miest. Zároveň bezmála polovica respondentov uviedla, že nie je schopná zaplatiť neočakávaný výdaj vo výške 400 eur.



Prieskum zisťoval aj na záujem domácností o štátnu dotáciu. Až 82 % respondentov uviedlo, že nemá záujem o štátnu dotáciu. Desať percent respondentov by na realizáciu takýchto opatrení mohlo vyčleniť viac ako 2000 eur a ďalších šesť percent by mohlo investovať od 101 do 2000 eur.