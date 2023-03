Prieskum: Slovákov čaká dlhší život a s ním aj viac rokov na dôchodku

Bratislava 19. marca (TASR) - Priemerný vek, ktorého sa ľudia v SR dožívajú, sa predlžuje a s ním Slovákov čaká aj viac rokov na dôchodku. Finančná skupina NN preto dala vypracovať prieskum na tému dlhovekosti a prípravy na dlhší život. Uviedla to manažérka pre vzťahy s verejnosťou spoločnosti NN Slovensko Daniela Tomášková.



Na základe uvedeného dopytovania vyplýva, že ľudia v SR by sa radi dožili aspoň 83 rokov. Na dôchodok sa teší 46 % Slovákov, pričom očakávajú pokojnejší život, menej stresu a viac času na rodinu.



Z opýtaných si 39 % myslí, že budú mať s pribúdajúcimi rokmi finančné problémy. Prieskum ďalej ukázal, že 66 % dnešných dôchodcov výrazne pociťuje pokles životnej úrovne, keď prestali pracovať. Tento ukazovateľ je najvyšší spomedzi všetkých krajín dopytovania.



Za komfortný dôchodok Slováci považujú sumu 800 eur a 500 eur vnímajú ako čiastku, s ktorou počas dôchodku vykryjú základné a nevyhnutné mesačné výdavky. V súčasnosti je priemerný dôchodok na Slovensku 540 eur mesačne, vyčíslila Tomášková.



Tri štvrtiny Slovákov si uvedomujú, že podstatným krokom k udržaniu si práce je celoživotné vzdelávanie. Za posledné tri roky do svojho vzdelania finančne investovalo 44 % ľudí. Polovica Slovákov vníma ďalšie vzdelávanie, mimo štátneho školského systému, ako finančne náročné a nemôže si ho dovoliť, uviedla manažérka.



Čo sa týka práce a dlhého života, 94 % Slovákov počíta s tým, že ich pracovná pozícia bude stále potrebná najbližších 15 rokov. Spokojnosť so svojím terajším zamestnaním v prieskume vyjadrilo 84 % Slovákov. Z opýtaných Slovákov je 15 % presvedčených, že by mali vážny problém nájsť si nové zamestnanie.



Tri štvrtiny (75 %) ľudí súhlasí s tým, že žijú naplnený a zmysluplný život. Dopytovanie ukázalo, že v otázke šťastného života sú Slováci zhruba v strede.



Za hlavný zdroj radosti považuje svoju rodinu 90 % ľudí, vyplynulo z prieskumu. Z opýtaných si dáva 68 % záležať na tom, aby trávili dostatok svojho času so svojimi priateľmi.



To, že sa ľudia v strednom veku musia súbežne starať o svoje deti a aj o rodičov, im spôsobuje psychický stres, upozornila Tomášková. Túto záťaž pociťuje 27 % Slovákov. Slovenské skóre je najvyššie spomedzi krajín prieskumu.



Slováci sa na dlhý život tešia, uviedla Tomášková. Dodala, že si ho chcú užiť v pokoji a s rodinou.



Pri plánovaní budúcnosti ich však trápi predovšetkým finančné zabezpečenie, upozornila manažérka. Porovnala, že v oblasti finančnej prípravy zaostáva SR za Českom a Poľskom, horšie ako Slovensko je na tom Maďarsko.



"Demografické prognózy pre Slovensko nie sú priaznivé. Dlhodobým trendom je pokles pôrodnosti a starnutie obyvateľstva. Dnešní pracujúci tridsiatnici a štyridsiatnici budú žiť oveľa dlhšie," uviedla Tomášková.



Uzavrela, že dopytovania v 11 krajinách sa zúčastnilo vyše 11.000 respondentov od 18 do 79 rokov. Na Slovensku sa doň zapojila reprezentatívna vzorka 1036 respondentov. Prieskum Long, Happy and Healthy Life - Longevity Research uskutočnila predminulý september belgická konzultačná agentúra Indeville.