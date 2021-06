Prieskum: Slovenská akadémia vied je najdôveryhodnejšou inštitúciou

Bratislava 16. júna (TASR) - Slovenská akadémia vied (SAV) zostáva naďalej najdôveryhodnejšou inštitúciou. Reprezentatívny prieskum dôveryhodnosti inštitúcií, ktorý začiatkom júna 2021 realizovala agentúra Focus, potvrdil stabilitu pozície akadémie vied. Je najdôveryhodnejšou spomedzi 15 porovnávaných inštitúcií na Slovensku. Výsledky merania potvrdili, že SAV úplne alebo skôr dôveruje 74 percent respondentov. TASR o tom informovala hovorkyňa SAV Katarína Gáliková.



V dôveryhodnosti sa SAV umiestnila tesne pred slovenskými vysokými školami, ktorým dôveruje 71,2 percenta respondentov. Naopak, najmenšej miere dôvery sa tešia Národná rada SR a vláda SR. V porovnaní s minulým rokom, keď sa zber dát uskutočnil na konci prvej vlny pandémie, zaznamenali najvýraznejší pokles dôvery.



"V športe býva také heslo – je ťažšie výsledok udržať, ako ho dosiahnuť. Z tohto pohľadu som veľmi potešený tým, že si už vo štvrtom prieskume po sebe udržujeme rovnakú čelnú pozíciu," povedal predseda SAV Pavol Šajgalík. Dôvera k SAV je stabilne vysoká naprieč slovenskou spoločnosťou. Dôverujú jej všetky vekové kategórie nezávisle od vzdelania alebo povolania respondentov.



"To, že sa nám rozvrstvili ľudia, ktorí SAV dôverujú, považujem za to najdôležitejšie. Už to nie sú len dôchodcovia, ale dostávame sa aj do iných vekových kategórií a s prekvapením som zistil, že dôvera stúpa aj u ľudí, ktorí nemajú najvyššie vzdelanie. Dostávame sa tak do priestoru, ktorý sme do istej miery aj chceli obsadiť, pretože aj vo vzťahu ku konšpiračným teóriám musí hlas akadémie zaznievať a musí sa dotýkať najmä tých, ktorí takéto teórie a nepodložené správy prijímajú," povedal Šajgalík. Ako dodal, z tohto pohľadu je tento prieskum verejnej mienky ešte význačnejší ako tie predošlé.



"Výsledok hodnotím ako dobré vysvedčenie pre SAV ako celonárodnú vedeckú inštitúciu. SAV si aj v porovnaní s minuloročnými rekordnými úrovňami dôvery nameranými v raných fázach pandémie, ktoré boli spojené s univerzálne vysokou mierou pocitu súdržnosti a vyššou mierou všeobecnej dôvery, udržala rovnako vysokú mieru dôveryhodnosti aj v roku 2021," skonštatoval Miloslav Bahna zo Sociologického ústavu SAV. Pritom v porovnaní s obdobím pred rokom je v roku 2021 dôvera v inštitúcie na Slovensku skôr nižšia.



Prieskum sa uskutočnil 2. až 9. júna na vzorke 1011 respondentov.