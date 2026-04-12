PRIESKUM: Slovenskí filantropi najviac podporujú vzdelávanie
Autor TASR
Bratislava 12. apríla (TASR) - Slovenskí filantropi podporujú najviac oblasť vzdelávania (85 percent). Medzi ďalšími najpodporovanejšími oblasťami sú sociálne služby (61 percent) a kultúra a umenie (52 percent). Vyplýva to z prieskumu Nadácie Pontis v spolupráci s agentúrou Focus. Realizovala ho medzi slovenskými filantropmi formou elektronického dotazníka v období od 17. októbra do 15. decembra minulého roka.
„Oslovili sme ľudí z biznisu vrátane tých, ktorí sa objavujú v rebríčkoch najbohatších ľudí a máme o nich referenciu, že sú filantropicky aktívni. Prvýkrát tak vidíme obraz veľkej individuálnej filantropie na Slovensku, ktorý bude cenným základom pre ďalšie prieskumy v budúcnosti,“ priblížila výkonná riaditeľka nadácie Martina Kolesárová.
Z prieskumu tiež vyplynulo, že 91 percent filantropov na Slovensku financuje dobré veci zo svojich súkromných peňazí. „Viac ako polovica respondentov uviedla, že ročne dáva na pomáhanie zo svojich peňazí minimálne 10.000 eur. Viac ako štvrtina (26 percent) filantropov daruje nad 50.000 eur ročne, nájdu sa však aj ľudia, ktorí dávajú viac než 200.000,“ priblížili z nadácie.
Väčšina respondentov sa podľa prieskumu stotožňuje s výrokom, že „pomáhaním sa nechváli“. „Nikto z respondentov neuviedol, že sa filantropii venuje pre budovanie svojej osobnej značky. (...) Polovica (51 percent) filantropov uviedla, že sa pomáhaniu venuje viac ako desať rokov, pričom pätina (21 percent) špecifikovala, že pomáha viac ako dve desaťročia,“ dodali z nadácie.
