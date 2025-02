Prieskum: Spojitosť Rómov s míľnikmi v histórii je málo známa

Bratislava 22. februára (TASR) - Významné míľniky v histórii Slovenska si verejnosť len veľmi málo spája aj s osudom či angažovanosťou Rómov. Vyplýva to z výsledkov prieskumu, ktorý agentúra Focus realizovala pre Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK).



Splnomocnenec Alexander Daško v tejto súvislosti pripomína, že život Rómov na Slovensku napríklad významne ovplyvnili aj udalosti druhej svetovej vojny, pripomína konkrétne tragédiu rómskeho holokaustu. "Žiaľ, 30 percent opýtaných sa s históriou rómskeho holokaustu nikdy nestretlo a ďalších 36 percent o ňom už síce počulo, ale nevybavuje si žiadne ďalšie informácie," upozornil Daško na výsledky prieskumu.



Ešte menšia znalosť panuje medzi Slovákmi o participácii Rómov a ich aktívnej účasti v Slovenskom národnom povstaní (SNP). "Medzi opýtanými až 48 percent nemá žiadne informácie o zapojení Rómov do SNP. Ďalších 24 percent opýtaných o tejto udalosti vie, ale neidentifikuje žiadne podrobnejšie informácie. Iba 21 percent opýtaných uvádza, že má nejaké informácie a šesť percent, že má detailné informácie o zapojení Rómov do SNP," informoval Daško.



Znalosť faktov o Rómoch v dejinách Slovenska bola súčasťou tém prieskumu, ktorý zisťoval vedomosti i postoje verejnosti k rómskej menšine. Zber dát sa uskutočnil v decembri 2024 na vzore 1022 respondentov. Prieskum bol súčasťou aktivít Národného projektu Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík zameraných na rómsku populáciu, predovšetkým marginalizované rómske komunity.