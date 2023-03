Prieskum: Spokojných s výškou stravného je sedem percent respondentov

Bratislava 18. marca (TASR) – Na Slovensku je spokojných s aktuálnou výškou stravného 5,1 eura sedem percent zamestnancov. Vyplýva to z aktuálneho dotazníkového prieskumu spoločnosti Edenred. Pri súčasných cenách by podľa 59 % opýtaných malo byť minimálne stravné na úrovni siedmich eur.



Viac ako tretinu by podľa prieskumu potešilo zvýšenie stravného aspoň na šesť eur. "Výška príspevku na stravu sa v priebehu jedného roka menila smerom nahor neštandardne až trikrát, ale stále nie je dostatočná. Ak chce zamestnávateľ motivovať zamestnancov k plnohodnotnému stravovaniu, zostáva to na jeho pleciach, pretože maximálna výška stravného nie je určená," uviedla riaditeľka pre Public Affairs spoločnosti Edenred Lívia Bachratá.



Pre Slovákov sú dve najzásadnejšie kritériá, podľa ktorých sa rozhodujú, kde si počas obednej prestávky dajú obed, a to kvalita jedla a aktuálna chuť. Možnosť "Idem do podniku, ktorý ponúka kvalitné jedlo", si zvolilo 29 % respondentov. Rovnako 29 % uviedlo, že reštaurácie obmieňa podľa aktuálnej chuti. Necelá štvrtina opýtaných sa vyjadrila, že pri výbere miesta na stravovanie je hlavným kritériom cena jedál. Zvyšných 19 % navštevuje počas pracovného týždňa podnik, ktorý má k práci najbližšie.



Najobľúbenejším dňom v týždni, keď si najviac zamestnancov dopraje obed v reštaurácii, je podľa registra platieb spoločnosti Edenred utorok. V tento deň eviduje spoločnosť 22,47 % platieb. Teplé jedlo si v prevádzke počas obeda doprajú viac muži ako ženy. Muži zahŕňajú 59 % platieb, ženy 41 %. Najobľúbenejší čas, keď chodia zamestnanci na teplé jedlo, je rozpätie medzi 11. a 13. hodinou. Vtedy sa stihne najesť 62 % ľudí.



Spoločnosť Edenred realizovala dotazníkový prieskum v marci na vzorke 1023 respondentov.